ИССЛЕДОВАНИЕ | В кризисной ситуации Delfi — самый популярный новостной канал(29)
Более 70% жителей Эстонии в кризисной ситуации следит за новостями Delfi, выяснило исследование Kantar Emor.
Более 70% жителей Эстонии в кризисной ситуации следит за новостями Delfi, выяснило исследование Kantar Emor.
На втором месте с 58% опрошенных следует Postimees, 53% следят за новостями по ETV и 42% — на новостном сайте ERR. Кроме того, 41% людей следит за новостями с социальных сетях.
Среди эстоноязычного населения на первом месте все же был канал ETV (72%), за которым следовал Delfi. Что касается эстоноземельцев с другим родным языком, то ситуация была обратной: со значительным отрывом здесь лидирует портал RusDelfi (82%), за которым следует ETV+ (58%). Эти показателем ETV+ значительно опередил российские телеканалы.
Что касается доверия, то ETV в числе вызывающих наибольшее доверие медиаканалов упомянули 45% жителей Эстонии и 60% эстонцев. Новостной портал ERR упомянули 35% жителей Эстонии, при этом ценность этого информационного канала одинакова как для эстонцев, так и для русских. Среди неэстонцев русскоязычный портал ERR уступил только каналу ETV+.
Postimees как наиболее вызывающий доверие медиаканал упомянула четверть жителей Эстонии, поддержка со стороны эстонцев и русскоязычных была практически одинаковой. Delfi назвали 22% жителей Эстонии, среди эстонцев этот показатель составил 18,4%, а среди представителей других национальностей — 28%. Поэтому эстонцы в этом кризисе больше всего доверяют Postimees, а русскоязычные — Delfi.
По словам стратегического консультанта Kantar Emor Крийстины Круузе, в тени незаслуженно осталось Vikerraadio, потому что его слушают только эстонцы.
”Оценка Vikerraadio среди неэстонцев, участвовавших в опросе, была равна практически нулю, потому что они его не слушают — у них есть Радио 4”, — сказала Круусе. ”Но если принимать во внимание только оценку эстонцев, то Vikerraadio занимает третье место после ERR и Postimees”.
По словам Круусе, радует и то, что у неэстонцев ETV+ со своими 37% вызывает значительно больше доверия, чем российские каналы РТР (15%) или ПБК (14%). ”В кризис людям нужна правдивая информация, и мы видим, что они очень хорошо знают, где ее получить”, — отметила она. ”Мы спросили у жителей Эстонии, сколько из них готовы назвать самым достоверным информационным источником соцсети, и выяснилось, что только 3,7%. С другой стороны, 8,5% опрошенных сказали, что они вообще не доверяют никаким СМИ”.
По словам Круусе, потребление СМИ зависит не только от достоверности, но и от привычек. Кроме того, в кризисной ситуации не пропадает и потребность в развлечении. ”В случае с развлечениями достоверность не всегда является главным критерием”, — сказала она. ”Однако, тот же пример с ETV+ показывает, что сейчас люди все больше обращаются к тем каналам, которые, по их мнению, транслируют достоверную информацию”.
С помощью начавшего работу на прошлой неделе радара чрезвычайной ситуации Kantar Emor в дальнейшем будут еженедельно оценивать инфополе жителей Эстонии, их установки и поведение в условиях ЧП. В период с 23 по 25 марта провели опрос, в котором приняли участие 628 жителей Эстонии.
Созданный в 1990 году Kantar Emor предоставляет информационно-консультативные услуги. Emor входит в международный концерн маркетинговой информации Kantar, который является вторым по величине концерном информационных услуг в мире.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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