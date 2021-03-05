ИССЛЕДОВАНИЕ | В конце февраля у людей резко возросло чувство опасности — и желание пройти вакцинацию

”Три четверти населения Эстонии считают текущую ситуацию критической и считают, что неправильное может привести к росту распространения вируса. Это очень большое изменение по сравнению с началом февраля, когда такого мнения придерживалась только половина опрошенных. Если две недели назад треть жителей Эстонии считали, что острый кризис миновал, однако все же необходимо сохранять бдительность, на прошлой неделе так считали только восемь процентов”, — сказала руководитель исследования Turu-uuringute AS Карин Рейварт.

Наиболее остро ощущают критичность ситуации пожилые люди, среди людей старше 75 лет 97% считают ситуацию критической. Чувство опасности меньше всего среди 15-49-летних, из которых около 65% считают ситуацию критической. Стоит отметить, что чувство опасности значительно возросло у всех этнических групп — у эстонцев на 21% и у жителей других национальностей на 24%, у эстонцев чувство опасности по-прежнему намного выше, чем у людей других национальностей. 82% эстонцев и 58% представителей других национальностей на прошлой неделе считали ситуацию критической. Лишь 7% эстонцев считают, что на ситуацию слишком остро отреагировали, по сравнению с 19% респондентов других национальностей.

”Отношение людей к ограничениям для предотвращения распространения коронавируса резко изменилось. Доля людей, желающих ужесточить меры высока, как никогда раньше. В начале февраля только 10% опрошенных считали, что текущие меры обязательно нужно ужесточить. К концу месяца доля этих людей увеличилась почти втрое и составила 28%, плюс 34% респондентов, которые скорее поддерживают ужесточение мер. Это самое большое ожидание ужесточения мер с начала кризиса, связанного с коронавирусом. Всего более 60% респондентов хотят ужесточить антивирусные меры, только 13% респондентов поддерживают смягчение мер”, — добавила Карин Рейварт.

В конце февраля нынешние меры считали достаточными только 20% опрошенных, что более чем в два раза больше, чем в начале месяца. При этом количество желающих ужесточить меры увеличилось вдвое (37% → 62%). Значительно увеличилась поддержка ограничений на развлечения, мероприятия, а также на поездки 64% (до этого — 49%).