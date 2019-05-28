ИССЛЕДОВАНИЕ: В каком обществе хотят жить эстоноземельцы?

Наиболее важными факторами для будущего страны жители Эстонии считают безопасность, свободу и экологичность. За ними следуют открытость и сфокусированность на человеке. ”В долгосрочной перспективе для людей наиболее важным является, чтобы Эстония была безопасным местом для проживания. Распределение других ценностей во многом зависит от возраста, образования, пола и места жительства. Если, например, молодые люди наряду с безопасностью считают важным экологичность и открытость, то люди 40 и более лет выделяют свободу и фокусирование на человеке”, — прокомментировал результаты руководитель по стратегическому планированию Министерства финансов Магнус Урб.

”Если для людей, родным языком которых является эстонский, в первую тройку входят безопасность, свобода и экологичность, то для респондентов с родным русским языком важна безопасная, здоровая и богатая Эстония. Заметны также и гендерные различия: для женщин Эстония в 2035 году должна быть безопасной, экологичной и фокусирующейся на людях, тогда как для мужчин — безопасной, свободной и богатой”, — привел примеры представитель Министерства финансов.

Респондентам предоставили 16 ключевых слов с пояснениями, из которых нужно было выбрать пять наиболее важных. Если подходящего ключевого слова в списке не было, респондент мог добавить свое — воспользовались этой возможностью 550 человек. ”Среди ответов в свободной форме внимание уделялось сохранению и приумножению эстонской культуры, национальности и языка. Также выделяли различные аспекты охраны природы, христианские ценности и не имеющее предубеждений терпимое общество, — отметил Урб. — Вместе с тем, есть и респонденты ожидающие, что в будущем общество станет более закрытым и здесь будет меньше иностранцев”.

Опрос проводился с 22 апреля по 10 мая на эстонском, русском и английском языках в форме электронного вопросника, а также бумажного анкетирования в библиотеках по всей Эстонии. Всего свое мнение выразили 13 903 человека из 55 стран мера. К исследованию подключились около 160 библиотек страны. Мужчин среди ответивших было 44%, а женщин 56%. Эстонский язык родным назвали 75% респондентов, а русский — 22%. Большая часть ответивших относилась к категории 20-29-летних. Большинство участников опроса проживает в Харьюмаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа.

”Большое спасибо всем респондентам, а также библиотекарям и партнерам по всей Эстонии, которые помогли в проведении исследования, — сказала Эйли Лепик. — В июне последуют общеэстонские семинары и обсуждения, призванные начать анализ важнейших поставленных целей, необходимых реформ и потребностей в финансировании”.

Стратегия ”Эстония 2035” будет готова к концу 2019 года. Ее составление организуют Государственная канцелярия и Министерство финансов. Долгосрочная стратегия составляется до 2035 года. Она охватывает все сферы, а также крупнейшие реформы и инвестиции, в т.ч. новый период распределения европейских дотаций. В создании стратегии ”Эстония 2035” принимают участие различные организации, союзы, объединения, общины и представители предприятий.