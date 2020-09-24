24.09.2020, 15:50

Исследование: в Харьюмаа число переносчиков коронавируса среди взрослого населения составляет в районе 100-1000


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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovi võtmineFoto: Andres Putting

Ученые Тартуского университета провели случайное тестирование в Таллинне и Харьюмаа. Всего в период 11-23 сентября были протестированы случайно выбранные 4294 человека.

В ходе тестирования были обнаружены двое инфицированных коронавирусом, у которых отсутствовали видимые признаки болезни.

Исходя из этого ученые заключили, что с вероятностью в 95% в регионе коронавирусом заражен один человек из каждых 1300, и число переносчиков вируса среди взрослого населения составляет в районе 100-1000.

Есть и хорошая новость — сейчас в Харьюмаа и Таллинне скрытого распространения вируса нет, заключили ученые ТУ.

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