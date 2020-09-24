Исследование: в Харьюмаа число переносчиков коронавируса среди взрослого населения составляет в районе 100-1000

В ходе тестирования были обнаружены двое инфицированных коронавирусом, у которых отсутствовали видимые признаки болезни.

Исходя из этого ученые заключили, что с вероятностью в 95% в регионе коронавирусом заражен один человек из каждых 1300, и число переносчиков вируса среди взрослого населения составляет в районе 100-1000.

Есть и хорошая новость — сейчас в Харьюмаа и Таллинне скрытого распространения вируса нет, заключили ученые ТУ.