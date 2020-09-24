24.09.2020, 15:50
Исследование: в Харьюмаа число переносчиков коронавируса среди взрослого населения составляет в районе 100-1000(1)
Ученые Тартуского университета провели случайное тестирование в Таллинне и Харьюмаа. Всего в период 11-23 сентября были протестированы случайно выбранные 4294 человека.
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Была пьяна: сосед о последней встрече с убитой актрисой
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
Феттель: Проводить какие-либо сравнения нет смысла