Исследование: в эстонских семьях считаются с мнением детей и привлекают их к принятию решений

Из сборника следует, что с мнением детей в семьях считаются, и их привлекают к принятию решений. Возможность такого же активного участия в школах, скорее, является менее распространенной традицией. Школой и учителями в среднем более довольны дети, которые учатся в школах с небольшим количеством учеников. Учащиеся маленьких классов также оценивают школу более позитивно. Среди учеников Эстонии удовлетворенность школой наиболее высока именно среди младших.

Подводя итоги, авторы полагают, что связанные с детьми темы недостаточно рассматривать с точки зрения взрослых — огромное значение собственного благополучия имеет оценка самих детей. При этом оценивание ситуации со стороны детей и взрослых дополняет друг друга и помогает получить более четкую картину о положении детей как для специалистов, занимающихся с детьми, так и формирующих политику деятелей.

Первый сборник ”Дети в Эстонии”, посвященный благополучию детей, вышел в 2000 году изданием к 55-й годовщине ООН. В этом сборнике впервые рассматривалось как объективное, так и субъективное благополучие детей. Следующий сборник "Lapsed. Children” вышел в 2008 году как издание Департамента статистики и рассматривал объективное благополучие детей и молодежи. В 2013 году был издан сборник "Laste heaolu. Child Well-Being”, в котором исходили из принципов Конвенции ООН о защите прав ребенка как нормативного рамочного документа относительно благополучия детей. При составлении этого сборника одновременно работала группа экспертов над концепцией измерения благополучия детей и было опубликовано соответствующее издание "Lapse heaolu mõõtmise käsitlus”, в котором рабочая группа предложила разработанные показатели для нужд государственной статистики.