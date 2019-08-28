28.08.2019, 11:49

Исследование: в эстонских семьях считаются с мнением детей и привлекают их к принятию решений

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rus.delfi.ee
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Исследование: в эстонских семьях считаются с мнением детей и привлекают их к принятию решений
Lapsevanemad on õnnelikud siis, kui lapsed välja kolivadSandy Millar / Unsplash

На Международной конференции в Тарту представлен подготовленный Департаментом статистики сборник ”Субъективное благополучие детей в местном и международном аспекте”, цель которого показать сложность в понимании благополучия детей.

27-29 августа в Тарту проводится седьмая в рамках ISCI международная конференция, посвященная благополучию детей. В день открытия конференции был представлен подготовленный Департаментом статистики сборник, публикуемый как сетевое издание на эстонском и английском языках. Сборник составлен на основе сведений, полученных от самих детей, и позволяющих лучше понять и оценить их положение. Сборник содержит также определенный посыл для формирующих политику деятелей и призван помочь в выполнении обязательств, исходящих из Конвенции о защите прав ребенка.

Представленный в сборнике анализ базируется как на данных исследований, государственной статистике, международной базе данных ISCWeB, так и свежих данных мониторинга благополучия и прав детей. Помимо авторов сборника из Эстонии, в его составлении участвовали четыре специалиста международной сети исследования индикаторов благополучия детей, привлечение которых придает сборнику международную перспективу. Авторы концентрируются на субъективном понимании детьми понятия благополучие и полученных от детей сведениях, а также на сравнении с международными данными. При этом не оставлены без внимания и темы, затрагивающие только детей Эстонии. Сборник редактировали Дагмар Кутсар из Тартуского университета в сотрудничестве с Кадри Райд из Департамента статистики.

Из сборника следует, что с мнением детей в семьях считаются, и их привлекают к принятию решений. Возможность такого же активного участия в школах, скорее, является менее распространенной традицией. Школой и учителями в среднем более довольны дети, которые учатся в школах с небольшим количеством учеников. Учащиеся маленьких классов также оценивают школу более позитивно. Среди учеников Эстонии удовлетворенность школой наиболее высока именно среди младших.

Подводя итоги, авторы полагают, что связанные с детьми темы недостаточно рассматривать с точки зрения взрослых — огромное значение собственного благополучия имеет оценка самих детей. При этом оценивание ситуации со стороны детей и взрослых дополняет друг друга и помогает получить более четкую картину о положении детей как для специалистов, занимающихся с детьми, так и формирующих политику деятелей.

Первый сборник ”Дети в Эстонии”, посвященный благополучию детей, вышел в 2000 году изданием к 55-й годовщине ООН. В этом сборнике впервые рассматривалось как объективное, так и субъективное благополучие детей. Следующий сборник "Lapsed. Children” вышел в 2008 году как издание Департамента статистики и рассматривал объективное благополучие детей и молодежи. В 2013 году был издан сборник "Laste heaolu. Child Well-Being”, в котором исходили из принципов Конвенции ООН о защите прав ребенка как нормативного рамочного документа относительно благополучия детей. При составлении этого сборника одновременно работала группа экспертов над концепцией измерения благополучия детей и было опубликовано соответствующее издание "Lapse heaolu mõõtmise käsitlus”, в котором рабочая группа предложила разработанные показатели для нужд государственной статистики.

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