Исследование: в Эстонии во многих домах нет датчика угарного газа и огнетушителя

В результате проведенного в ноябре опроса выяснилось, что у 5 % жителей Эстонии дома не установлен детектор дыма. Датчик угарного газа отсутствует у 56%, а огнетушитель — у 54% респондентов.

По словам Вейко Сеппа, менеджера страхования имущества If Kindlustus, эти цифры вызывают беспокойство, поскольку многие люди, по всей видимости, не осознают риски, связанные с пожарами.

”В результате проведенного исследования мы выяснили, что наибольшая проблема с датчиками дыма наблюдается в Таллинне и других крупных городах, где они отсутствуют в 8% и 6% квартир/частных домов соответственно. В небольших городах и сельской местности соответствующий показатель составляет порядка 2-3%. Также необходимо помнить, что одного наличия дымового датчика недостаточно, его исправность следует регулярно проверять”, — подчеркнул Сепп.

Жители небольших городов и сельчане превосходят жителей крупных городов также и в части проверки датчиков дыма. Если в сельской местности исправность дымовых датчиков в половине случаев проверяют не реже одного раза в квартал, то в Таллинне так поступает лишь треть населения. В Таллинне больше всего насчитывается тех, кто вовсе не проверяет датчик дыма или ждет, пока не разрядится батарейка (37%). В сельских районах так поступает только 25% жителей.

Спасательный департамент рекомендует проверять исправность дымового датчика раз в месяц с помощью кнопки тестирования. Если при нажатии на кнопку сигнала нет, батарейку следует сразу заменить. Датчик дыма также необходимо время от времени протирать тряпкой или очищать с помощью пылесоса. Датчик дыма также имеет свой срок службы (обычно 3–10 лет), который указан на его задней панели. ”По истечении данного срока датчик необходимо заменить”, —говорит Тагне Тяхе, руководитель отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента. ”Со временем реагирующие на дым сенсоры, установленные внутри датчика, могут потерять чувствительность, вследствие чего датчик не будет вполне исправным, даже если при нажатии кнопки тестирования раздастся звуковой сигнал. На надежность работы датчика влияют время, пыль, насекомые, влажность, образующиеся при приготовлении пищи капельки жира и т. д. На необходимость замены датчика также указывают также такие факторы, как его повышенная чувствительность или увеличение времени реагирования. О несчастном случае даст знать только работающий датчик”, — наставляет людей на путь истинный Тяхе.