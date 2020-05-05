05.05.2020, 13:22

Исследование: в Эстонии может насчитываться 1400 COVID-положительных, распространение вируса эффективно контролируется

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Terviseamet
TerviseametFoto: Jaanus Lensment

Правительственной комиссии, управляющей чрезвычайным положением, представили сегодня результаты первой недели проводимого Тартуским университетом исследования, которые показывают, что широкого распространения заболевание COVID-19 в обществе не получило.

В ходе исследования протестировали и опросили 2007 совершеннолетних жителя разных регионов Эстонии, среди которых было обнаружено трое COVID-положительных. На основании результатов можно сделать обобщенный вывод, что сейчас на всю страну может насчитываться приблизительно 1400 совершеннолетних COVID-положительных и распространение вируса эффективно контролируется.

”До сих пор Эстония могла служить положительным примером в области количества проводимых тестов. Исследование дает нам еще лучшую возможность получить представление о распространении вируса по всей стране и отслеживать влияние смягчения ограничений на этот процесс в ближайшие недели и месяцы. Поскольку вирус очень заразен, следить за его распространением в процессе смягчения ограничений и применения мер готовности”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Премьер-министр выразил признательность Тартускому университету за научный вклад в разрешение постигшего страну кризиса. ”Я также благодарю всех, кто добровольно участвовал в опросе и тестировании, за помощь в борьбе с вирусом по всей Эстонии. В лице исследования мы получили важный инструмент, которые поможет нам подготовиться к новой волне заболевания, чтобы при необходимости мы смогли быстро на нее отреагировать”.

”Результаты исследования внушают уверенность, что сейчас уровень заражения в Эстонии низок и смягчение ограничений обоснованно. Мы планируем следующие этапы нашего исследования таким образом, чтобы оценить влияние смягчения ограничений в течение длительного периода. Это важно для того, чтобы как можно быстрее заметить начало второй волны распространения заболевания”, — сказала профессор Тартуского университета Рут Калда.

Из трех обнаруженных инфицированных у двух ранее наблюдались легкие симптомы заболевания, а у одного они полностью отсутствовали. У одного из трех зараженных заболевание COVID-19 было диагностировано еще до участия его в исследовании. Все три случая будут отражены в государственной статистике.

Более подробную информацию об исследовании можно прочитать на домашней странице Тартуского университета: https://www.ut.ee/et/teadus/koroonaviiruse-levimuse-uuring

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