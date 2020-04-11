Исследование: уровень информированности эстонцев и русских практически одинаковый

79% людей говорят, что следуют всем рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса, и это на 8% больше, чем неделей ранее. По утверждению 41% ответивших, они стали прилагать еще больше усилий, причем доля таких людей выше среди русскоязычного населения (46%).

Согласно результатам опроса, почти все жители знакомы с темами, связанными с коронавирусом: 99% эстонцев и 97% русскоязычных людей указали, что осведомлены хорошо или скорее хорошо.

67% жителей Эстонии говорят, что они остаются дома (еще 7% — в карантине). Количество людей, часто выходящих на улицу, уменьшилось по сравнению с прошлой неделей с 31 до 25 процентов. Люди, которые выходят на улицу, мотивируют это необходимостью ходить на работу (63%) и дышать свежим воздухом (50%).

14% населения Эстонии не считают, что их поведение существенно влияет на ситуацию. 7% респондентов признались, что уже устали сидеть дома. Среди них самое большое количество приходится на молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Социолог Turu-uuringute AS Тынис Стамберг сказал, что по сравнению с предыдущей неделей видна стабилизация отношения людей к ситуации. Информация о необходимых мерах понятна всем жителям Эстонии, и все смирись с теми мерами, которые принимаются в связи с чрезвычайным положением начиная с 12 марта. Наблюдается высокий уровень доверия к работе государства в кризисной ситуации.

43% жителей Эстонии удовлетворены нынешними мерами, 51% выступает за их еще большее ужесточение. По сравнению с предыдущим опросом удовлетворенность существующими мерами увеличилась (+ 8%), а доля сторонников их ужесточения снизилась (-7%). Только 5% респондентов хотели бы, чтобы меры были смягчены. Больше всего ужесточение мер поддерживают жители Валгамаа, Вырумаа и Ярвамаа, где поддержка составляет соответственно 71%, 66% и 71%, в то время как самый низкий показатель выявлен в Ляэнемаа (26%). Там 73% жителей удовлетворены действующими мерами.

23% жителей Эстонии считают важным источником информации государственные сайты, в том числе www.kriis.ee, причем по сравнению с эстонцами этот показатель существенно выше среди других национальностей, 21% и 28% соответственно. Наиболее активными посетителями сайтов государственных учреждений являются молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет (43%), которые также являются самой активной группой пользователей горячей линии 1247.