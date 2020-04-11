11.04.2020, 19:25

Исследование: уровень информированности эстонцев и русских практически одинаковый

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Kas inimesed hoiavad teistega vahet
Kas inimesed hoiavad teistega vahetFoto: Jaanus Lensment

Заметно выросло количество людей, которые выполняют предписания по предотвращению распространения коронавируса. Русскоязычные жители стали прилагать даже больше усилий, чем эстонцы. Количество людей на улицах уменьшается, но 14 процентов респондентов все еще считают, что их поведение не влияет на ситуацию.

79% людей говорят, что следуют всем рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса, и это на 8% больше, чем неделей ранее. По утверждению 41% ответивших, они стали прилагать еще больше усилий, причем доля таких людей выше среди русскоязычного населения (46%).

Согласно результатам опроса, почти все жители знакомы с темами, связанными с коронавирусом: 99% эстонцев и 97% русскоязычных людей указали, что осведомлены хорошо или скорее хорошо.

67% жителей Эстонии говорят, что они остаются дома (еще 7% — в карантине). Количество людей, часто выходящих на улицу, уменьшилось по сравнению с прошлой неделей с 31 до 25 процентов. Люди, которые выходят на улицу, мотивируют это необходимостью ходить на работу (63%) и дышать свежим воздухом (50%).

14% населения Эстонии не считают, что их поведение существенно влияет на ситуацию. 7% респондентов признались, что уже устали сидеть дома. Среди них самое большое количество приходится на молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Социолог Turu-uuringute AS Тынис Стамберг сказал, что по сравнению с предыдущей неделей видна стабилизация отношения людей к ситуации. Информация о необходимых мерах понятна всем жителям Эстонии, и все смирись с теми мерами, которые принимаются в связи с чрезвычайным положением начиная с 12 марта. Наблюдается высокий уровень доверия к работе государства в кризисной ситуации.

43% жителей Эстонии удовлетворены нынешними мерами, 51% выступает за их еще большее ужесточение. По сравнению с предыдущим опросом удовлетворенность существующими мерами увеличилась (+ 8%), а доля сторонников их ужесточения снизилась (-7%). Только 5% респондентов хотели бы, чтобы меры были смягчены. Больше всего ужесточение мер поддерживают жители Валгамаа, Вырумаа и Ярвамаа, где поддержка составляет соответственно 71%, 66% и 71%, в то время как самый низкий показатель выявлен в Ляэнемаа (26%). Там 73% жителей удовлетворены действующими мерами.

23% жителей Эстонии считают важным источником информации государственные сайты, в том числе www.kriis.ee, причем по сравнению с эстонцами этот показатель существенно выше среди других национальностей, 21% и 28% соответственно. Наиболее активными посетителями сайтов государственных учреждений являются молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет (43%), которые также являются самой активной группой пользователей горячей линии 1247.

60% респондентов отметили, что из-за сложившейся ситуации снизился их доход и доход их семьи. За неделю этот показатель увеличился на 5 процентов. Уровень беспокойства выше среди русскоязычных людей, озабоченность экономической ситуацией которых за неделю выросла с 64 до 72 процентов. Больше всех обеспокоены работники сферы обслуживания и квалифицированные рабочие.

В рамках исследования по телефону и онлайн был опрошен 2031 житель Эстонии в возрасте 15 лет и старше. Опрос был проведен по заказу Государственной канцелярии Эстонии.

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