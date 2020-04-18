ИССЛЕДОВАНИЕ | Указаниям правительства стали меньше следовать: лишь 62% населения остается дома и выходит только в исключительных случаях

Меры, призванные остановить распространение вируса, поддерживает 60% населения Эстонии (рост в 6%), ужесточение мер поддерживают 27% (снижение на 10%), а смягчение — 11% (рост в 4%).

80% населения прилагают столько же усилий, что и неделей раньше, чтобы предотвратить распространение инфекции, 18% стали прилагать еще немного больше усилий. 92% населения понимает, что их поведение может помочь избежать заражения близких, а 80% обеспокоены тем, что могут, сами того не подозревая, кого-то заразить.

По словам социолога Turu-uuringute AS Тыниса Стамберга, больше всего радует в связи с последними результатами тот факт, что несмотря на приближающиеся каникулы, семьи организовали свою деятельность таким образом, чтобы проводить большую часть времени дома и избегать контактов с другими людьми. Опрос дает ясный сигнал, что действующие меры и ограничения с учетом нынешней ситуации уместны и их однозначно понимают все живущие в Эстонии люди.

Количество людей, передвигающихся вне дома, существенно не изменилось по сравнению с прошлой неделей: 62% населения остается дома и выходит только в исключительных случаях (рост +2%). Количество людей, передвигающихся вне дома, несколько уменьшилось: 29% (-2%). Основной причиной передвижений вне дома называют рабочие обязанности (64%), на втором месте — необходимость дышать свежим воздухом (57%).

Респондентам, в семье которых есть посещающие школу дети в возрасте до 18 лет, задали вопрос, как семья планирует провести каникулы. Целью было выяснить, насколько распространены планы, которые могут повышать риск более активного распространения вируса (например, посещение бабушек и прочих родственников, встречи детей с другими детьми во дворе или пребывание детей дома без присмотра). По крайней мере одно из потенциально рискованных занятий планировало 26% опрошенных (чаще всего речь шла о том, что дети останутся дома без присмотра). Все же большая часть респондентов (71%), в семьях которых есть дети школьного возраста, планирует во время каникул быть дома и заботиться о том, чтобы дети были заняты и не контактировали с другими людьми.