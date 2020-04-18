18.04.2020, 16:30

ИССЛЕДОВАНИЕ | Указаниям правительства стали меньше следовать: лишь 62% населения остается дома и выходит только в исключительных случаях

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EST
Linnas õhtul 26.03.2020
Linnas õhtul 26.03.2020Foto: Andres Putting

Жители Эстонии считают все более уместными меры, применяемые для борьбы с распространением коронавируса, и почти все прилагают усилия к тому, чтобы победить вирус, показывает свежий опрос Turu-uuringute AS. Однако указаниям правительства стали меньше следовать.

Меры, призванные остановить распространение вируса, поддерживает 60% населения Эстонии (рост в 6%), ужесточение мер поддерживают 27% (снижение на 10%), а смягчение — 11% (рост в 4%).

80% населения прилагают столько же усилий, что и неделей раньше, чтобы предотвратить распространение инфекции, 18% стали прилагать еще немного больше усилий. 92% населения понимает, что их поведение может помочь избежать заражения близких, а 80% обеспокоены тем, что могут, сами того не подозревая, кого-то заразить.

По словам социолога Turu-uuringute AS Тыниса Стамберга, больше всего радует в связи с последними результатами тот факт, что несмотря на приближающиеся каникулы, семьи организовали свою деятельность таким образом, чтобы проводить большую часть времени дома и избегать контактов с другими людьми. Опрос дает ясный сигнал, что действующие меры и ограничения с учетом нынешней ситуации уместны и их однозначно понимают все живущие в Эстонии люди.

Количество людей, передвигающихся вне дома, существенно не изменилось по сравнению с прошлой неделей: 62% населения остается дома и выходит только в исключительных случаях (рост +2%). Количество людей, передвигающихся вне дома, несколько уменьшилось: 29% (-2%). Основной причиной передвижений вне дома называют рабочие обязанности (64%), на втором месте — необходимость дышать свежим воздухом (57%).

Респондентам, в семье которых есть посещающие школу дети в возрасте до 18 лет, задали вопрос, как семья планирует провести каникулы. Целью было выяснить, насколько распространены планы, которые могут повышать риск более активного распространения вируса (например, посещение бабушек и прочих родственников, встречи детей с другими детьми во дворе или пребывание детей дома без присмотра). По крайней мере одно из потенциально рискованных занятий планировало 26% опрошенных (чаще всего речь шла о том, что дети останутся дома без присмотра). Все же большая часть респондентов (71%), в семьях которых есть дети школьного возраста, планирует во время каникул быть дома и заботиться о том, чтобы дети были заняты и не контактировали с другими людьми.

Старание следовать официальным распоряжениям по-прежнему на высоком уровне. 79% населения, по собственной оценке, помнят и соблюдают все официальные указания, 15% следует большинству указаний, и только 3 процента соблюдают только те распоряжения, выполнение которых не требует особых усилий, а 3% ничего особенного не предпринимают. Старательнее всего соблюдают распоряжения жители Ляэнемаа, Рапламаа и Вырумаа (соответственно 89%, 87% и 84%), менее старательно население Таллинна, Ида-Вирумаа и Сааремаа (соответственно 75%, 74% и 76%).

В ходе опроса по телефону и интернету было опрошено 2077 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет и старше. Исследование было проведено по заказу Госканцелярии.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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