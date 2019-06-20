Исследование: учителя Эстонии чувствуют, что их работу ценят

Исследование показывает, что в течение последних пяти лет увеличилась доля учителей, ощущающих, что их должность ценится в обществе. Если в 2013 году только 13,7% учителей чувствовали то, в обществе их работа признается важной, то за пять лет их доля возросла до 26,4%, что также выше среднего показателя по странам ОЭСР (25,8%). При этом среди учителей, которые приступили к работе в течение последних пяти лет, этот показатель составляет 39%.

”Исследование отражает мнение директоров и учителей Эстонии, работающих в 7-х-9-х классах, и позволяет составить представление о том, что думают о нашей системе образования те, кто ежедневно трудится внутри этой системы, — прокомментировал канцлер министерства образования и науки Март Лайдметс. — Особенно важно учитывать результаты исследования TALIS сейчас, когда мы занимаемся составлением образовательной стратегии до 2035 года. Эти данные дают важную обратную связь относительно действенности нынешней стратегии и позволяют определиться с направлениями дальнейшей деятельности”.

На фоне других стран, участвовавших в исследовании TALIS, Эстония выделяется тем, что наши учителя хорошо подготовлены, имеют большой опыт работы и постоянно занимаются саморазвитием. При этом отмечаются изменения в том, как строится карьера учителей, пришедших в школы в течение последних пяти лет. Для более чем половины из них работа учителем не была первым вариантом при выборе карьерного пути, однако они хотели заниматься развитием молодежи, способствовать уменьшению социального неравенства и вносить свой вклад в развитие общества.