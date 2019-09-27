ИССЛЕДОВАНИЕ: У половины населения есть сбережения, у четверти застрахована жизнь

Менеджер по развитию бизнеса в отделе страхования жизни и пенсионного страхования SEB Райли Рейал отвергает два заблуждения, связанных со страхованием жизни. ”Респонденты часто заявляли, что страхование жизни для них дорого. На самом же деле, если человек застраховал свою жизнь на 50 000 евро, он будет платить за это в месяц всего около 10 евро, это стоимость пары билетов в кино”, — подчеркнула менеджер SEB.

По словам Райли Рейал, второе заблуждение обусловлено излишней уверенностью людей в своей безопасности. ”Конечно, каждому человеку хочется верить, что именно с ним ничего плохого не случится, недуги обойдут его стороной, а при несчастном случае он так или иначе справится с возросшими расходами, но ведь никто из нас не знает, что может произойти завтра”, — сказала менеджер SEB. ”Чтобы получить тяжелую травму, вовсе не обязательно взбираться на гору или участвовать в мотогонках. Несчастный случай может подстеречь человека и в родных стенах. Институт развития здоровья провел опрос, показавший, что несчастные случаи чаще всего происходят как раз дома, к тому же заболеть могут далеко не только пожилые люди”, — прокомментировала важность страхования жизни Райли Рейал.

Страхование жизни помогает семье справиться с финансовыми трудностями в ситуации, когда один из ее членов попал в аварию, тяжело заболел или умер. Страхование жизни оформляется для защиты своих близких от чрезмерных затрат. Это особенно важно при наличии кредита или лизинга, погашение которых при отсутствии дохода одного из членов семьи зачастую становится невозможным.

В проведенном в июле онлайн-опросе ”Защищенность и отношение к услугам страхования” приняло участие 1015 человек в возрасте от 18 до 64 лет.

Союз страховых обществ Эстонии — это специализированная организация, которая объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику страхования. Союз страховых обществ Эстонии организует решение страховых споров через страховой примирительный орган.