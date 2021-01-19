Исследование ТУ: все больше людей не меняют свое поведение после возможного контакта с коронавирусом

Если в прошлом подобном исследовании треть опрошенных заявили, что не меняют свое поведение после возможного контакта с инфицированным коронавирусом человеком, то в этот раз их было почти 40%.

Руководитель исследования и профессор ТУ в области семейной медицины Рут Калда отметила, что зато радует тот факт, что эстоноземельцы по-прежнему прилежно носят маски и соблюдают дистанцию.

77% опрошенных сказали, что были бы готовы пройти вакцинацию от коронавируса.

В ходе мониторингового исследования в период 7-18 января были проверены на коронавирус 2362 человек. Среди них положительный результат выявлен у 55 человек, из которых 9 уже переболели болезнью, а 46 все еще являются заразными. При этом почти половина или 45% инфицированных не имели симптомов болезни.

Из результатов следует, что в Эстонии сейчас инфицированы 2,3% взрослого населения, то есть около 24 400 человек или каждый 43 взрослый житель Эстонии. Для сравнения — по результатам проведенного перед Рождеством исследования доля инфицированных взрослых составляла 1,2% от населения.

По словам Калда, на фоне таких результатов отмена ограничений невозможна, и по-прежнему очень важно, чтобы люди соблюдали требования безопасности, чтобы больницы не оказались перегружены.

Согласно оценке профессора, за ростом числа инфицированных стоят, скорее всего, походы в гости во время праздников и сборища маленькими компаниями.

В то же время среди молодежи участилось участие в мероприятиях в группах до 20 человек. Если до Рождества в этом признавались 30% опрошенных, то сейчас уже почти половина. Среди молодежи увеличилось и передвижение между уездами.