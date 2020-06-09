Исследование ТУ: распространение коронавируса в Эстонии более масштабное, чем следует из официальной статистики

”На основании первичных результатов можно сказать, что имеется довольно больше количество людей, которые не болели и не имели контактов с заведомо больными COVID-19, но у которых результаты теста на антитела оказались положительными. Это означает, что в действительности человек имел контакт с коронавирусом”, — пояснила руководитель исследовательской группы Пийа Йыги.

Она отметила, что наличие антител с большой долей вероятности указывает также на наличие иммунитета против коронавируса, но как долго будет прослеживаться наличие антител и как долго будет действовать иммунитет, на настоящий момент неизвестно.

Как бы то ни было, по словам Йыги, окончательные выводы пока делать рано, так как из одного центра семейных врачей в исследовании приняло участие намного больше людей, чем из другого, а также часть возрастных групп еще не изучена.

”Можем сказать, что на основании данных о наличии антител, распространенность заболевания больше, чем показывает государственная статистика, исходящая из результатов анализов материала из носоглотки, то есть ПЦР. Кроме того, среди пациентов центра семейных врачей Курессааре больше тех, кто сталкивался с коронавирусом, чем среди пациентов центра семейных врачей Ярвеотса”, — отметила специалист и попросила всех, кто получит приглашение на участие в исследовании, по возможности принять его.

Авторы исследования отмечают, что чем больше проходит времени с первой волны эпидемии, тем меньше мотивация людей для участия в исследовании.

Всего по плану в исследовании примет участие 16 000 — 20 000 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!