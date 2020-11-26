Исследование ТУ: даже у переболевших коронавирусом в легкой форме спустя полгода нарушено качество жизни

На данный момент в исследовании участвуют 70 пациентов, чье здоровье будет регулярно наблюдаться в течение трех лет. Участники исследования успели уже два раза сходить на осмотр и сдать анализы.

Одна из авторов исследования, руководитель отделения инфекционных заболеваний Клиники Тартуского университета Анне Калласте говорит, что самая распространенная жалоба спустя три месяца, и даже шесть месяцев после заражения коронавирусом — понижение выносливости к нагрузкам.

Калласте добавила, что у всех участников исследования сохранились антитела к коронавирусу и на третий, и на шестой месяц. Однако сейчас еще неизвестно, какой содержание антител в крови необходимо для предотвращения повторного заражения.

Более половины участвующих в исследовании лиц были госпитализированы во время инфицирования коронавирусом, часть из них даже были в интенсивной терапии.

Калласте говорит, что у пациентов, переболевших коронавирусом в тяжелой форме, даже на шестой месяц после болезни проявляется больше трудностей в физическом плане. Субъективное недомогание проявляется более чем у половины пациентов и спустя шесть месяцев после заражения.

Процесс восстановления может занимать длительное время и у тех пациентов, кто переболел коронавирусом в легкой форме со слабыми симптомами. Они тоже спустя полгода жалуются на понижение выносливости к нагрузкам, боли в суставах, нарушенное обоняние. Поэтому нельзя сказать, что переболевшие болезнью в легкой форме восстанавливаются быстрее, подчеркнула Калласте.

При этом частицы вируса в организме человека могут сохраняться очень долго — у одного участника исследования их обнаружили в носу спустя три месяца после болезни. К счастью, такие частицы уже не опасны, так как не могут заразить других людей.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!