Исследование: только около половины зараженных коронавирусом полностью остаются на домашнем карантине

"Поведение после проявления симптомов значительно отличается от повседневного поведения людей до проявления симптомов. Примерно половина ответивших были полностью на домашнем карантине", — констатировала Forte профессор семейной медицины Тартуского университета, руководитель мониторингового исследования распространенности коронавируса Рут Калда.

Она сказала, что результаты 11-го этапа исследования показывают, что люди в основном соблюдали правила хорошо.

"Если среднее количество контактов до проявления симптомов было 28 и среднее количество близких контактов до симптомов было 12, то после появления симптомов и получения диагноза среднее количество контактов было около 4 и количество близких контактов — около 3, — сказала профессор Калда. — То есть количество как контактов, так и близких контактов упало совсем до минимума".

Калда добавила, что поскольку спрашивали о двухнедельном периоде после появления симптомов или диагноза, то близкий контакт примерно с тремя людьми, очевидно, означает общение только внутри семьи.

"Так что люди в основном остаются дома и общаются в прямом контакте минимально", — сказала она.

Из организуемого Тартуским университетом мониторингового исследования распространенности коронавируса также выяснилось, что распространенность вируса широкая и число зараженных большое, но количество носителей вируса остается того же порядка, как пару недель назад. По словам ученых, это указывает на эффективность введенных в конце ноября ограничений.

С 11 по 21 декабря протестировали 2500 человек, среди которых по всей Эстонии нашли всего 30 зараженных. Из них у двух третей были симптомы заболевания, но несмотря на это большая часть из них у себя коронавирус не подозревала. По данным исследования, из взрослого населения инфекционно опасных людей 1,1%, то есть примерно 12 000 человек. Это означает, что коронавирус переносит каждый 90-й взрослый житель в Эстонии.

По словам Рут Каалда, распространение вируса по-прежнему широкое и в Ида-Вирумаа заражен каждый 20-й житель, но тем не менее в Таллинне и Ида-Вирумаа видны признаки стабилизации. В то же время везде следует относиться к мерам предосторожности очень серьезно, потому что, например, в нескольких регионах Южной Эстонии распространенность вируса возросла. "Мы все-таки можем сказать, что введенная 24 ноября всеобщая обязанность носить маски начала оказывать влияние. Это дает смелость, что соблюдая правила, мы сможем остановить заболевание", — сказала Калда.