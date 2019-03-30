Исследование: только 50% жителей Эстонии довольны своим здоровьем, у многих ожирение

По словам ученого Райнера Рейле, среди жителей Эстонии все больше тех, которые регулярно занимаются спортом и обращают внимание на сбалансированное питание, но в то же время увеличивается доля людей с ожирением, особенно среди мужчин; также наблюдается снижение числа людей, чья работа связана с физической активностью, передает rus.err.ee.

"Половина населения трудоспособного возраста по-прежнему имеет избыточный вес или страдает ожирением, — сказал Рейл. — В то же время из опроса выяснилось, что врачи все чаще дают людям рекомендации по выбору продуктов питания и физической активности, а люди сознательно пытаются сделать более здоровый выбор".

Исследование также показывает, что употреблять алкоголь жители Эстонии меньше не стали, но число регулярных курильщиков сокращается.

В опросе, который проходил в 2018 году, приняли участие 2525 человек в возрасте от 16 до 64 лет.