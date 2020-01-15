Исследование: страны ЕС высоко ценят Эстонию как партнера

В заключение исследования авторы выделяют как общие политические рекомендации, так и, в частности, предложения для политики безопасности и обороны, Восточного партнерства и Южного партнерства, а также политики по развитию сотрудничества. Среди прочего, они рекомендуют уделять особое внимание укреплению связей с Францией и Германией, вкладывать больше средств в знания и компетенции, связанные с Россией, и продолжать активно поддерживать страны Восточного партнёрства, формулируя цели и программу сотрудничества Эстонии в области развития.

Исследование ”Влияние и имидж внешней политики Эстонии в Европейском союзе” было проведено по аналогу исследования 2018 года Европейского совета по международным отношениям, согласно которому Эстония по уровню влияния заняла 12-е место в рейтинге 28 стран-членов ЕС. Примечательно, что Финляндия заняла 11-е место, Литва — 21-е, а Латвия — 22-е. Этот материал был дополнен результатами, основанными на проведении с июля по ноябрь 2019 года 52 анонимных интервью, 24 из которых были проведены с эстонскими дипломатами и должностными лицами, 18 с дипломатами государств-членов ЕС и 10 должностными лицами учреждений ЕС.

Авторы исследования — Кристи Райк, директор Института внешней политики Эстонии при ICDS; Йозеф Яннинг, бывший глава Берлинского отделения Европейского совета по международным отношениям; Пирет Куусик, младший научный сотрудник Института внешней политики Эстонии при ICDS, а также научные сотрудники Международного центра обороны и безопасности (ICDS) Рейн Ойдекиви и Калев Стойческу.

Исследование было проведено по заказу Государственной канцелярии Эстонии и финансировалось из программы Фонда сплочения 2014–2020. Инициатором и партнером проекта является Министерство иностранных дел Эстонии.