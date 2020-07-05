ИССЛЕДОВАНИЕ | Русскоязычная молодежь Эстонии может попасть в сферу влияния РФ. Россия проявляет к этому интерес

Цель исследования — выявить возможную угрозу для внутренней безопасности Эстонии в связи с пропагандой со стороны России, а именно в преподавании и изучении истории в русских школах Эстонии.

Авторы исследования Владимир Сазанов и Александр Гончаренко пишут, что Россия проявила интерес к влиянию на эстонскую русскоязычную молодежь. В качестве причин того, зачем это нужно России, они указали старение и уменьшение целевой аудитории российской пропаганды, интеграцию русскоязычных в эстонское общество и важную роль молодежи в будущем страны.

Многие нарративы, связанные с кремлевским видением истории, в том числе и пропаганда и раньше попадали в русские школы Эстонии, а также распространялись через российскую литературу, медиа-каналы и соцсети. При этом роль последних в распространении пропаганды намного значительнее, чем учителей. Это вызвано и тем, что учителей истории советской закалки становится меньше.

Один опрошенный в ходе исследования учитель считает, что современная молодежь в основном аполитична и "вообще не потребляет ту информацию, что передают российские телеканалы". Все же есть небольшая часть местной русскоязычной молодежи, которая романтизирует советское время и исторические нарративы того времени.

Анализ отмечает, что русскоязычная молодежь Эстонии больше всего уязвима для пропаганды в социальных сетях, которые они посещают. Также нельзя недооценивать влияние деятельности прокремлевски настроенных НКО и лиц, а также русскоязычных активистов, которых поддерживает Посольство России в Эстонии.

Нельзя исключать и влияние семьи. Так другому учителю истории ученик заявил, что он преподает историю неправильно, потому что "папа говорит другое". Однако тот же самый учитель считает, что влияние России на детей в Эстонии — раздутая политиками тема, и он этого влияния не видит.

Авторы исследования приводят также десяток вопросов, которые до сих пор остро воспринимаются в обществе и вызывают больше всего полемики: от рождения Эстонского государства и Освободительной война 1918-1920, до событий последних десятилетий в Грузии и Украине. Официальные точки зрения Эстонии и РФ на эти события сильно отличаются.