03.04.2020, 21:33

Исследование: русские более старательно выполняют предписания властей по борьбе с коронавирусом

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Уровень информированности эстонцев и русских одинаковый
EST
Eriolukord Tallinnas 1.04.2020
Eriolukord TallinnasFoto: Andres Putting

Заметно выросло количество людей, которые выполняют предписания по предотвращению распространения коронавируса. Русскоязычные жители стали прилагать даже больше усилий, чем эстонцы, сообщает в своем пресс-релизе проводившая исследование социологическая фирма Turu-uuringute AS.

Количество людей на улицах уменьшается, но 14 процентов респондентов все еще считают, что их поведение не влияет на ситуацию.

79% людей говорят, что следуют всем рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса, и это на 8% больше, чем неделей ранее. По утверждению 41% ответивших, они стали прилагать еще больше усилий, причем доля таких людей выше среди русскоязычного населения (46%).

Согласно результатам опроса, почти все жители знакомы с темами, связанными с коронавирусом: 99% эстонцев и 97% русскоязычных людей указали, что осведомлены хорошо или скорее хорошо.

67% жителей Эстонии говорят, что они остаются дома (еще 7% – в карантине). Количество людей, часто выходящих на улицу, уменьшилось по сравнению с прошлой неделей с 31 до 25 процентов. Люди, которые выходят на улицу, мотивируют это необходимостью ходить на работу (63%) и дышать свежим воздухом (50%).

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14% населения Эстонии не считают, что их поведение существенно влияет на ситуацию. 7% респондентов признались, что уже устали сидеть дома. Среди них самое большое количество приходится на молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Социолог Turu-uuringute AS Тынис Стамберг сказал, что по сравнению с предыдущей неделей видна стабилизация отношения людей к ситуации. Информация о необходимых мерах понятна всем жителям Эстонии, и все смирись с теми мерами, которые принимаются в связи с чрезвычайным положением начиная с 12 марта. Наблюдается высокий уровень доверия к работе государства в кризисной ситуации.

43% жителей Эстонии удовлетворены нынешними мерами, 51% выступает за их еще большее ужесточение. По сравнению с предыдущим опросом удовлетворенность существующими мерами увеличилась (+ 8%), а доля сторонников их ужесточения снизилась (-7%). Только 5% респондентов хотели бы, чтобы меры были смягчены. Больше всего ужесточение мер поддерживают жители Валгамаа, Вырумаа и Ярвамаа, где поддержка составляет соответственно 71%, 66% и 71%, в то время как самый низкий показатель выявлен в Ляэнемаа (26%). Там 73% жителей удовлетворены действующими мерами.

23% жителей Эстонии считают важным источником информации государственные сайты, в том числе www.kriis.ee, причем по сравнению с эстонцами этот показатель существенно выше среди других национальностей, 21% и 28% соответственно. Наиболее активными посетителями сайтов государственных учреждений являются молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет (43%), которые также являются самой активной группой пользователей горячей линии 1247.

60% респондентов отметили, что из-за сложившейся ситуации снизился их доход и доход их семьи. За неделю этот показатель увеличился на 5 процентов. Уровень беспокойства выше среди русскоязычных людей, озабоченность экономической ситуацией которых за неделю выросла с 64 до 72 процентов. Больше всех обеспокоены работники сферы обслуживания и квалифицированные рабочие.

В рамках исследования по телефону и онлайн был опрошен 2031 житель Эстонии в возрасте 15 лет и старше. Опрос был проведен по заказу Государственной канцелярии Эстонии.

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