Исследование: продвинутые в плане ИТ эстонцы составляют бюджет с помощью карандаша и бумаги

”Таблицами Excel для составления бюджета пользуются преимущественно молодежь и люди в возрасте до 40 лет. Большинство людей в возрасте до 59 лет традиционно собирают чеки и пользуются для планирования расходов и доходов карандашом и бумагой”, — прокомментировал Урмо Кокманн, член правления заказавшей исследование компании BB Finance OÜ, предлагающей кредиты под торговой маркой Raha24.

Кокманн отметил, что непопулярность созданных банками решений может быть обусловлена их некоторой неуклюжестью и малой интерактивностью, а в приложения, как правило, нужно записывать вещи самостоятельно, что делает их использование достаточно неудобным: ”В других странах мира очень популярны приложения для микроинвестирования и составления бюджетов, которые можно привязать к своему банковскому счету. До Эстонии, к сожалению, это тренд еще не добрался”.

Согласно проведенному исследованию, в результате планирования бюджета 39% жителей Эстонии имеют возможность ежемесячно откладывать по 100 евро, а 18% по 50 евро. Всего 13% респондентов могут откладывать по 500 евро в месяц и больше.

Большинство (72%) ответивших признали, что планируют семейный бюджет на один месяц вперед. На три месяца планируют расходы и доходы 11%, а на полгода вперед около 8% жителей Эстонии.

Больше половины (54%) респондентов откладывает деньги на ежемесячные расходы. На путешествия откладывают 42%, на покупку и ремонт жилья 33%, а на приобретение автомобиля 14% жителей Эстонии. Для дальнейшего инвестирования деньги откладывают 16%, а для погашения долгов 11% опрошенных.