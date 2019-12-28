Исследование: половина неэстонцев праздновали католическое Рождество наряду с эстонцами

Эстонцы и местные славяне отдают предпочтение разным типам елок: если около половины эстонцев поставили живую елку, то 52% неэстонцев выбрали искусственную. По словам Преэгель, это может быть связано с разным бэкграундом людей. ”Очень многие русскоязычные живут в городах и многоквартирных домах, в то время как подавляющее большинство эстонцев по-прежнему имеют корни в деревне, поэтому установка живой елки во многих семьях считается традицией”, — отметила она. Меньше 18% эстонцев ставят дома искусственную елку.

Половина опрошенных планировали провести вечер 24-го декабря в кругу семьи, 8% — в одиночестве, при этом среди респондентов в возрасте 50-84 лет одиноких насчитывалось 11%. К сожалению, 15% опрошенных людей старшего возраста отметили, что мысли о Рождестве вызывают у них уныние или стресс. При этом примерно для половины ожидание Рождества, скорее, дарит ощущение покоя.

Усталые многодетные семьи испытывают стресс

Больше всего стресса подготовка к Рождеству вызывает у членов семей с тремя и более детьми — целых 18% заявили, что испытывают стресс, и столько же ответили, что устали. Усталых, удрученных или испытывающих стресс в среднем больше в семьях с доходом ниже среднего. По словам Преэгель, стресс и изнуренность у родителей многодетных семей понятны: ”Рождество и праздники в целом особенно важны в семьях с детьми, с большей вероятностью они ставят елку и чаще едут к родителям или бабушкам-дедушкам, чем бездетные семьи”, — отметила она. ”Выше и расходы на подарки, поскольку одариваемых больше. Все эти приготовления и старания влекут за собой напряжение”.

В основном все же люди испытывают в связи с Рождеством положительные эмоции и почти половина опрошенных описывают связанные с Рождеством эмоции эпитет ”спокойное”. Четверть респондентов в возрасте 15-34 лет находятся в предвкушении и ожидании, а люди в возрасте от 50 и старше часто упоминают чувство ностальгии.

В этом году в опросе приняли участие около 1200 жителей Эстонии.

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