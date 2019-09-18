Исследование: почти половина жителей Эстонии сталкивалась со взломом учетных записей

Согласно результатам исследования, 84% жителей Эстонии обеспокоены безопасностью своих данных — в какой-то мере или сильно. Вместе с тем, большая часть респондентов (59%) не ищет активно информацию на эту тему и не пытается быть в курсе новинок в области кибербезопасности. Это отражается и в поведении людей. Например, 13% респондентов не используют в телефоне никакую систему блокировки экрана, т.е. их телефон и данные в нем постоянно находятся без какой-либо защиты. Помимо этого, каждый десятый житель Эстонии откладывает установку программных обновлений до последнего или вообще не устанавливает обновления.

”Также можно упомянуть резервное копирование данных. Почти треть (29%) респондентов вообще никогда не выполняет резервное копирование, а 42% используют для этого внешний жесткий диск — это, разумеется, возможный вариант, но, если диск сломается или будет украден, данные опять же пропадут, — сказал Ханс Лыугас, старший аналитик специализирующегося на кибербезопасности предприятия CybExer. — Четверть ответивших также хранит связанные с работой данный в личных мобильных телефонах, что — с учетом всего вышеперечисленного — может быть очень опасно”.

По словам Антти Аасма и Ханса Лыугаса, во избежание утечек данных следует, прежде всего, соблюдать базовые правила кибергигиены. Разумеется, необходимо защищать телефоны простыми средствами, такими, как PIN-коды, сканеры отпечатков пальцев или системы распознавания лиц, чтобы злоумышленник, украв телефон, не смог беспрепятственно получить доступ к его содержимому. Также следует задействовать и более эффективные методы — выбирать более длинные пароли, содержащие символы и заглавные буквы, или — лучше всего — использовать менеджер паролей, который может самостоятельно составлять безопасные пароли.

Приобретая новое устройство, следует выяснить, какие именно решения безопасности оно использует, поскольку уровни безопасности оборудования и встроенных в них решений могут заметно различаться. Обнаружив фишинговое письмо или мошенническую схему, важно сообщить о них поставщикам услуг.

В заказанном компаниями Samsung и CybExer, и проведенном фирмой Norstat исследовании участвовал 1021 человек из Эстонии в возрасте 18-64 лет. Исследование проводилось с 30.08 по 03.09.2019. 51% респондентов были мужчинами, 49% женщинами; 69% ответивших были по национальности эстонцами, 31% — другой национальности.