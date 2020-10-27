Исследование: почти 40% эстоноземельцев поддерживают однополые браки

Еще 7% опрошенных выбрали вариант ответа ”Не могу сказать”.

Что касается партийный предпочтений, что среди противников однополых браков преобладают сторонники EKRE, Центристской партии и Isamaa. За однополые браки выступают, во основном, сторонники Партии реформ, Социал-демократической партии и Ээсти 200.

Таким образом, как показало исследование, у сторонников коалиции и оппозиции (вместе с не входящей в парламент Ээсти 200) кардинально противоположные взгляды на однополые браки.

Исследование ценностей было проведено 2-18 июня фирмой Norstat Eesti AS для определения позиций избирателей. Всего было опрошено 1000 граждан Эстонии.

Между тем петиция партии Зеленых, которая призывает к поправке к Закону о семье, которая бы определяла брак как союз между двумя совершеннолетними людьми, без указания их пола, собрала уже почти 30 000 подписей.

Петиция размещена на эстонском сайте по сбору петиций. По состоянию на 8:30 вторника ее подписали 29 490 человек. Для того, чтобы она была передана на рассмотрение в Рийгикогу, было достаточно собрать 1000 голосов.

Сбор подписей заканчивается 24 декабря, до этого дня любой житель Эстонии может ее поддержать. После завершения сбора подписей петиция будет отправлена в парламент, где его руководство должно будет определить дальнейший порядок ее рассмотрения.