Исследование: по мнению молодых людей, использование эмотиконов эффективнее прямого общения

”В ходе состоявшихся в школах обсуждений в рамках кампании многие также отмечали, что предпочитают отправлять сообщения, и что даже простой звонок по телефону незнакомому человеку требует значительного преодоления себя”, — сказала Тамелите, пояснив, что в страхе перед непосредственным общением нет ничего странного, поскольку каждый из нас так или иначе старается избегать потенциальных конфликтных ситуаций. Просто дигитальная среда создала возможность передавать сообщения, вообще не вступая в прямой контакт — молодежь выросла с этим и полностью привыкла к этому.

”И напротив, молодые люди гораздо более открыты к общению с совершенно незнакомыми людьми в социальных сетях и добавляют в друзья людей со всего света — людей, с которыми раньше совершенно никак не сталкивались”, — отметила Тамелите.

С одной стороны, это открывает молодежи массу возможностей для общения и завязывания знакомств, но в то же время может создать и дополнительные опасности. ”Незнакомец вполне может оказаться киберпреступником, пытающимся выудить у молодого человека информацию, пароли и т.д. — его собственные или его знакомых”, — добавила Эгле Тамелите.

35% респондентов согласились с утверждением, что возможность оставаться анонимными в Интернете позволяет им полностью быть самими собой — без необходимости сдерживаться или идти против своей собственной природы. А 21% опрошенных сказали, что намеренно используют в цифровом мире совершенно другой способ общения, непохожий на общение в настоящей жизни.

Опрос был проведен среди молодых людей в рамках программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung, цель которой — посредством онлайн-лекций и встреч-обсуждений учит школьников вести себя в дигитальном мире. Поскольку в отношении дигитального общения до сих пор не разработан этикет корректного поведения, одним из элементов программы является задуманный для учеников 9-12 классов конкурс сетевого этикета Netikett, в рамках которого молодых людей приглашают самостоятельно создать этикет поведения в Интернете. Результаты конкурса будут объявлены уже в понедельник, 17 февраля, на итоговом мероприятии кампании в Таллиннской гимназии Пельгулинна. Начало мероприятия в 13:30.