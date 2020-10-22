22.10.2020, 19:08

Исследование PISA: три четверти подростков Эстонии считают себя "гражданами мира"


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Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Tallinna Tõnismäe ReaalkoolFoto: Eero Vabamägi

Сегодня был опубликован последний рапорт о результатах исследования PISA 2018, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Рапорт посвящен отношению молодежи к глобальным темам. Согласно исследованию, отношение учащихся из Эстонии к глобальным проблемам соответствует взглядам их ровесников из других стран мира.

Министр образования и науки Майлис Репс выразила радость, что наша молодежь осознает проблемы, стоящие перед всем миром. ”Наша молодежь прекрасно знает, что в современном мире важно слушать и понимать людей других культур, владеть языками и сознательно относиться к окружающей среде. Наши школы прилагают усилия, чтобы у молодежи были не только хорошие знания по предметам и необходимые для жизни навыки, но и установки, способствующие тому, чтобы мир стал лучшим местом для жизни”, — сказала Репс.

В рамках исследования PISA 2018 жители Эстонии в возрасте 15 лет, помимо тестов по предметам, также заполняли анкету с вопросами на глобальные темы. С ее помощью была собрана информация об отношении учащихся к проблемам здоровья человечества, экономике и окружающей среде. В исследовании приняли участие 5316 учащихся из 231 школы Эстонии.

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Исследование показывает, что молодежь Эстонии осведомлена о таких глобальных проблемах, как изменение климата, голод, бедность и гендерное равноправие. Например, 63 % учащихся Эстонии полагают, что они в курсе глобальных проблем здоровья. Этот показатель сопоставим со средним результатом по ОЭСР (66 %). Поскольку исследование проводилось в 2018 году, можно предположить, что за последние годы сознательность молодежи в соответствующих вопросах, по ее собственной оценке, увеличилась. Учащиеся Эстонии считают себя хорошо осведомленными в вопросе международных конфликтов (76 %, средний показатель по ОЭСР — 66 %) и причин бедности (80 %, средний показатель по ОЭСР — 78,3 %), а 81,5 % наших 15-летних подростков — также в вопросах равноправия мужчин и женщин (средний показатель по ОЭСР — 83 %).

Более половины учащихся Эстонии, по их собственной оценке, готовы обсуждать глобальные темы, например основания статуса беженцев, влияние изменения климата на различные государства, воздействие выбросов углекислого газа на окружающую среду или экономических кризисов — на мировую экономику. Готовность учащихся Эстонии общаться на эти темы или комментировать их сопоставима со средними результатами по ОЭСР.

На вопросы, связанные с глобальной окружающей средой, например об уменьшении объемов потребляемой дома энергии (выходя из комнаты, следует выключать свет), 68,3 % подростков Эстонии ответили, что они следуют рекомендациям (средний показатель — 70,6 %). В деятельности по охране окружающей среды принимают участие 29,8 % наших 15-летних подростков (средний показатель по ОЭСР — 38,5 %).

Исследование PISA 2018 подтверждает, что учащиеся Эстонии испытывают интерес к другим культурам. 63,2 % подростков Эстонии утверждают, что хотели бы знать, как живут люди в разных государствах (средний показатель по ОЭСР — 59 %). Также их интересуют мировые религии и культура других стран. Почти 80 % учащихся Эстонии подтвердили, что нужно уважать ценности и мнения представителей других культур, 85,5 % учащихся считают, что у детей иммигрантов должны быть такие же возможности получать образование, как и у детей, живущих в соответствующем государстве.

Гражданами мира себя считают три четверти подростков Эстонии, что сопоставимо со средним показателем по государствам ОЭСР (76,2 % против 76 %). Более 90 % учащихся Эстонии говорят на нескольких языках. Как утверждают учащиеся, большая часть их родителей (85 %) также владеет несколькими языками. По сравнению с другими государствами в Эстонии этот показатель выше.

Подростки Эстонии заявляют, что они готовы быстро приспосабливаться к нестандартным обстоятельствам. Например, 60 % учащихся, по их собственной оценке, смогут быстро найти решение в трудной ситуации. 62 % учащихся подтвердили, что они способны преодолевать трудности, которые могут возникнуть при общении с представителями других культур. Чаще всего (67 %) подростки Эстонии взаимодействуют с молодежью из других стран в кругу друзей. В исследовании было проанализировано также изучение глобальных проблем в школах. По оценке ОЭСР, больше всего в школах Эстонии занимаются изучением различных культур и обсуждают происходящее в мире.

PISA — это реализуемая ОЭСР международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. В рамках PISA оцениваются знания и навыки 15-летних подростков по всему миру в трех сферах: чтение, математика и естественные науки. Одновременно с тестированием производится сбор данных о факторах, влияющих на обучение. Для этого проводится анкетирование учащихся и директоров школ, принимающих участие в исследовании. В 2018 году в исследовании PISA участвовало 79 стран. В Эстонии участие в исследовании приняла половина 15-летних учащихся, то есть 5371 подросток из 231 школы. Согласно исследованию PISA, учащиеся основных школ Эстонии обладают высочайшим в Европе уровнем навыков во всех трех сферах: математике, чтении и естественных науках. Эстония принимала участие в исследовании PISA пять раз, и наши учащиеся стабильно показывали превосходные результаты.

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