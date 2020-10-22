Исследование PISA: три четверти подростков Эстонии считают себя "гражданами мира"

На вопросы, связанные с глобальной окружающей средой, например об уменьшении объемов потребляемой дома энергии (выходя из комнаты, следует выключать свет), 68,3 % подростков Эстонии ответили, что они следуют рекомендациям (средний показатель — 70,6 %). В деятельности по охране окружающей среды принимают участие 29,8 % наших 15-летних подростков (средний показатель по ОЭСР — 38,5 %).
Исследование PISA 2018 подтверждает, что учащиеся Эстонии испытывают интерес к другим культурам. 63,2 % подростков Эстонии утверждают, что хотели бы знать, как живут люди в разных государствах (средний показатель по ОЭСР — 59 %). Также их интересуют мировые религии и культура других стран. Почти 80 % учащихся Эстонии подтвердили, что нужно уважать ценности и мнения представителей других культур, 85,5 % учащихся считают, что у детей иммигрантов должны быть такие же возможности получать образование, как и у детей, живущих в соответствующем государстве.
Гражданами мира себя считают три четверти подростков Эстонии, что сопоставимо со средним показателем по государствам ОЭСР (76,2 % против 76 %). Более 90 % учащихся Эстонии говорят на нескольких языках. Как утверждают учащиеся, большая часть их родителей (85 %) также владеет несколькими языками. По сравнению с другими государствами в Эстонии этот показатель выше.
Подростки Эстонии заявляют, что они готовы быстро приспосабливаться к нестандартным обстоятельствам. Например, 60 % учащихся, по их собственной оценке, смогут быстро найти решение в трудной ситуации. 62 % учащихся подтвердили, что они способны преодолевать трудности, которые могут возникнуть при общении с представителями других культур. Чаще всего (67 %) подростки Эстонии взаимодействуют с молодежью из других стран в кругу друзей. В исследовании было проанализировано также изучение глобальных проблем в школах. По оценке ОЭСР, больше всего в школах Эстонии занимаются изучением различных культур и обсуждают происходящее в мире.
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