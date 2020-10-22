Исследование PISA: три четверти подростков Эстонии считают себя "гражданами мира"

Министр образования и науки Майлис Репс выразила радость, что наша молодежь осознает проблемы, стоящие перед всем миром. ”Наша молодежь прекрасно знает, что в современном мире важно слушать и понимать людей других культур, владеть языками и сознательно относиться к окружающей среде. Наши школы прилагают усилия, чтобы у молодежи были не только хорошие знания по предметам и необходимые для жизни навыки, но и установки, способствующие тому, чтобы мир стал лучшим местом для жизни”, — сказала Репс.

В рамках исследования PISA 2018 жители Эстонии в возрасте 15 лет, помимо тестов по предметам, также заполняли анкету с вопросами на глобальные темы. С ее помощью была собрана информация об отношении учащихся к проблемам здоровья человечества, экономике и окружающей среде. В исследовании приняли участие 5316 учащихся из 231 школы Эстонии.

Исследование показывает, что молодежь Эстонии осведомлена о таких глобальных проблемах, как изменение климата, голод, бедность и гендерное равноправие. Например, 63 % учащихся Эстонии полагают, что они в курсе глобальных проблем здоровья. Этот показатель сопоставим со средним результатом по ОЭСР (66 %). Поскольку исследование проводилось в 2018 году, можно предположить, что за последние годы сознательность молодежи в соответствующих вопросах, по ее собственной оценке, увеличилась. Учащиеся Эстонии считают себя хорошо осведомленными в вопросе международных конфликтов (76 %, средний показатель по ОЭСР — 66 %) и причин бедности (80 %, средний показатель по ОЭСР — 78,3 %), а 81,5 % наших 15-летних подростков — также в вопросах равноправия мужчин и женщин (средний показатель по ОЭСР — 83 %).

Более половины учащихся Эстонии, по их собственной оценке, готовы обсуждать глобальные темы, например основания статуса беженцев, влияние изменения климата на различные государства, воздействие выбросов углекислого газа на окружающую среду или экономических кризисов — на мировую экономику. Готовность учащихся Эстонии общаться на эти темы или комментировать их сопоставима со средними результатами по ОЭСР.