Исследование: осведомленность населения Эстонии о COVID-19 бьет все рекорды
По данным опроса населения Turu-uuringute AS, осведомленность населения о COVID-19 и соблюдение рекомендаций достигли рекордных показателей.
По данным опроса населения Turu-uuringute AS, осведомленность населения о COVID-19 и соблюдение рекомендаций достигли рекордных показателей.
Более девяти из десяти человек оценивают свою информированность о текущих мерах по борьбе с коронавирусом как хорошую или очень хорошую, 75% населения считают нынешнее положение, связанное с распространением коронавируса в Эстонии, критическим.
Соблюдение инструкций по предотвращению распространения вируса достигло почти критического уровня: 92% соблюдали все или большинство мер по предотвращению коронавируса. Половина из опрошенных готовы к немедленной вакцинации от COVID-19, 21% не имеют позиции по данному вопросу.
По данным опроса населения Turu-uuringute AS, проведенного по заказу министерства социальных дел в середине декабря, доля тех, кто не хочет проходить вакцинацию, увеличилась почти на 4% по сравнению с октябрем и ноябрем.
Снизилась доля людей, которые хорошо знакомы с действующими мерами по предотвращению распространения коронавируса — на начало декабря таких было 58%, а в середине — 51%. ”Это изменение объясняется тем, что опрос проводился в первые дни введения новых ограничений, что, конечно, может вызвать дополнительные вопросы”, — сказала руководитель исследований Turu-uuringute AS Карин Рейварт.
Еще больше усилилось ощущение опасности — трое из четырех людей (75%) считают ситуацию критической, 15% считают важным сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности. В начале декабря 68% людей считали ситуацию критической. В Ида-Вирумаа чувство опасности такое же, как и две недели назад — 69% считают ситуацию критической (70% в начале декабря), 11% людей считают важным сохранять бдительность (16% в начале декабря). В то же время на фоне усиления общего понимания опасности эти цифры ниже, чем в среднем по Эстонии. ”70% населения опасаются заразиться вирусом или передать его родственникам, что соответствует показателю на начало декабря”, — добавила Карин Рейварт.
Соблюдение инструкций по предотвращению распространения вируса достигло почти критического уровня (92%), в том числе 73% людей следовали всем и 19% большинству официальных правил. На пике чрезвычайного положения 95% людей выполняли все правила.
По ее словам, маски носят 89% людей, что на пять процентов больше, чем в начале декабря. Маски носят 97% людей старше 75 лет. ”Примерно девять из десяти человек готовы носить маску в торговых центрах и магазинах, в общественном транспорте и в кабинете врача. Перед Рождеством важно, что 41% респондентов были готовы надеть маску на частное мероприятие или вечеринку”, — сказала Карин Рейварт. ”Однако есть люди, которые не желают нигде носить маску, их всего четыре процента”.
Увеличивается поддержка усиления мер по предотвращению распространения коронавируса. Если в начале месяца 45% высказались за ужесточение мер, то к середине декабря таких людей насчитывалось 49%. 74% респондентов отметили, что они также остаются дома и носят маску, даже если испытывают более легкие симптомы простуды. 57% людей избегают использование общественного транспорта, а 64% избегают мероприятий и собраний.
Половина респондентов были бы готовы немедленно сделать прививку от COVID-19. 21% пока не имеют позицию по данному вопросу (+ 4%). За месяц доля людей, не желающих делать прививки, увеличилась на 4% — показатель готовности почти на 8% ниже, чем в октябре и ноябре. ”Готовность к вакцинации выше среди мужчин и лиц старше 65 лет и ниже среди женщин и людей в возрасте от 25 до 49 лет. Основное желание вакцинации обусловлено пониманием того, что при достаточном охвате вакцинацией мы все можем вернуться к нормальной жизни, а также принадлежность к группе риска”, — отметила Карин Рейварт.
Доля людей, которые заявляют, что не хотят вакцинироваться от COVID-19, за месяц увеличилась на 5%. Важно, что доля принципиальных противников вакцинации среди всех респондентов остается на уровне около 4% (+ 1%). Обеспокоенность по поводу безопасности вакцин от COVID-19 широко распространена: 18% населения выражают неуверенность в свойствах новых вакцин.
По словам Андеро Уусберга, члена научного совета COVID-19, бихевиориста и психолога, замечательно, что каждый второй житель Эстонии готов облегчить борьбу с пандемией, пройдя вакцинацию. ”В то же время совершенно понятно, что у многих людей все еще слишком мало информации о вакцинах и соответствующего опыта, чтобы принять решение. С добавлением информации и внутреннего опыта доверие к вакцинам может постепенно возрасти”, — сказал Андеро Уусберг.
Увеличилась доля работающих людей, у которых нагрузка снизилась из-за коронавируса — нагрузка снизилась на 25% (+ 5%). Коронавирус никак не повлиял на загруженность 47% людей. Лишь треть населения Эстонии все еще имеет возможность работать удаленно — среди них в основном эстонцы, 36% из которых могут работать удаленно и только 15% населения другой национальности имеют такую возможность.
Собственный или семейный доход снизился из-за коронавируса у 45% населения (+ 4%). Наибольшее снижение доходов произошло во время чрезвычайного положения, когда более 50% населения заявили о снижении доходов. По-прежнему существует значительная разница между эстонцами и людьми других национальностей — в то время как 40% эстонцев испытали снижение доходов, то среди жителей других национальностей этот показатель достиг 45%. По мнению 23% населения, им трудно или очень трудно управлять своим текущим доходом, среди жителей другой национальности таких 29% и среди населения Ида-Вирумаа — 31%.
Опрос был проведен по заказу министерства социальных дел компанией Turu-uuringute AS. Опрос проводился с 14 по 16 декабря.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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