Исследование: осведомленность населения Эстонии о COVID-19 бьет все рекорды

Более девяти из десяти человек оценивают свою информированность о текущих мерах по борьбе с коронавирусом как хорошую или очень хорошую, 75% населения считают нынешнее положение, связанное с распространением коронавируса в Эстонии, критическим.

Соблюдение инструкций по предотвращению распространения вируса достигло почти критического уровня: 92% соблюдали все или большинство мер по предотвращению коронавируса. Половина из опрошенных готовы к немедленной вакцинации от COVID-19, 21% не имеют позиции по данному вопросу.

По данным опроса населения Turu-uuringute AS, проведенного по заказу министерства социальных дел в середине декабря, доля тех, кто не хочет проходить вакцинацию, увеличилась почти на 4% по сравнению с октябрем и ноябрем.

Снизилась доля людей, которые хорошо знакомы с действующими мерами по предотвращению распространения коронавируса — на начало декабря таких было 58%, а в середине — 51%. ”Это изменение объясняется тем, что опрос проводился в первые дни введения новых ограничений, что, конечно, может вызвать дополнительные вопросы”, — сказала руководитель исследований Turu-uuringute AS Карин Рейварт.

Еще больше усилилось ощущение опасности — трое из четырех людей (75%) считают ситуацию критической, 15% считают важным сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности. В начале декабря 68% людей считали ситуацию критической. В Ида-Вирумаа чувство опасности такое же, как и две недели назад — 69% считают ситуацию критической (70% в начале декабря), 11% людей считают важным сохранять бдительность (16% в начале декабря). В то же время на фоне усиления общего понимания опасности эти цифры ниже, чем в среднем по Эстонии. ”70% населения опасаются заразиться вирусом или передать его родственникам, что соответствует показателю на начало декабря”, — добавила Карин Рейварт.

Соблюдение инструкций по предотвращению распространения вируса достигло почти критического уровня (92%), в том числе 73% людей следовали всем и 19% большинству официальных правил. На пике чрезвычайного положения 95% людей выполняли все правила.