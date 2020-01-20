Исследование не радует: к кризисным ситуациям готовы лишь 15% жителей Эстонии

Прошлогодний шторм в Южной Эстонии оставил неподготовленных к кризисным ситуациям жителей без электричества на долгое время. После этого случая большинство жителей этой части страны все еще не верят, что перебои в работе электричества могут длиться более двух часов.

Из заказанного Спасательным департаментом фирме Kantar Emor исследования выяснилось, что немного больше трети жителей Эстонии считает возможным появление чрезвычайной ситуации. Большая часть населения не думает о том, что делать, если пропадет электричество и какими вещами нужно запастись. Только 15% респондентов ответили, что у них дома имеются специальные запасы на случай кризиса. Лучше всего к чрезвычайным ситуациям подготовлены жители Западной и Южной Эстонии, хуже всего — жители Северной Эстонии.

”Исследования показывают, что больше половины жителей страны ничего не делают для того, чтобы предотвратить или так сказать облегчить себе жизнь на случай кризиса. Отключение электричества, центрального отопления и водоснабжения на несколько дней вызовет проблемы с отоплением и приготовлением еды у более, чем половины жителей страны. Можно сказать, что люди, проживающие в квартирных домах, меньше всего верят в то, что с ними может произойти чрезвычайная ситуация, поэтому они к ней и не готовятся. При этом нужно знать, что при длительном отключении электричества именно жители квартирных домов пострадают сильнее всего”, — объяснил эксперт отдела по превентивной работе Спасательного департамента Микко Виркала.