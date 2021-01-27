Исследование: насколько таллиннцы довольны своей жизнью? Результаты по районам отличаются

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, согласно результатам исследования, в течение последнего года у 21 процента опрошенных не было достаточно средств для покрытия необходимых крупных расходов.

”Восемь процентов респондентов ответили, что у них зачастую не хватает средств на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости. Еще восемь процентов опрошенных заявили, что испытывают проблемы с возвратом долгов; шесть процентов респондентов отметили, что у них не хватает денег для оплаты коммунальных услуг, — перечислил Кылварт. — По сравнению с исследованиями последних двух лет все вышеназванные проблемы стали возникать чаще, и это вызывает беспокойство. С экономическими трудностями наиболее часто сталкиваются жители Пыхья-Таллинна. Финансовые затруднения чаще возникают среди неэстонцев”.

В то же время, подчеркнул мэр города, летом минувшего года Таллинн внедрил дополнительные меры поддержки и льготы, направленные на горожан, испытывающих финансовые трудности. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, город и в этом году увеличил бюджет социальной сферы.

В прошлом году коронакризис также существенно повлиял на мобильность горожан и использование транспорта. По сравнению с 2019 годом сократилось использование общественного транспорта, а пользование личным транспортом и доля пеших прогулок, напротив, возросли. В будние дни в качестве основного средства передвижения на работу, в школу или в другие пункты назначения 42% респондентов использовали автомобиль, 32% — общественный транспорт. Пешком до пункта назначения добирались 18% ответивших, что значительно больше, чем в прежние годы. Горожане стали выше оценивать общественный транспорт — 46% таллиннцев отметили улучшение в этой сфере за последние 12 месяцев.

”Несмотря на непростой год, таллиннцы довольны своей жизнью. По-прежнему на высоком уровне сохраняется удовлетворенность жителей городом и жилой средой своего района — 93 процента горожан довольны жилой средой Таллинна и 92 процента — жилой средой своего района. В срезе районов самая высокая общая удовлетворенность жилой средой своего района наблюдается в Пирита и Нымме, а наиболее низкая — в Ласнамяэ и Кесклинне”, — добавил Кылварт.