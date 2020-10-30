Исследование: насколько комфортно быть эстонским русским?

В ходе последнего исследования, которое регулярно проводится Центром, было опрошено почти 2500 молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет, которые обучаются в разных учебных заведениях республики. Около половины опрошенных — из Ида-Вирумаа, примерно 40% — из Таллинна; чуть более половины всех респондентов — это юноши. Опрос прошел в конце 2019 года, но и сейчас, когда мы живем в эпоху коронавируса, актуальность данного исследования не потеряла своего значения. Данные исследования сравниваются с аналогичными, которые состоялись в 2017, 2014 и 2012 годах.

Что значит для меня Эстония?

Стоит отметить, что подавляющая часть респондентов (79,5%) — граждане Эстонии (граждане России — 12,8%). При этом на фоне современной глобализации мы часто наблюдаем картину, когда гражданство не увязывается с самоопределением человека, что особенно актуально при росте миграции во всем мире. В этом важном вопросе около половины представителей поколения 21 века русскоязычных эстоноземельцев прочно ассоциируют себя с Эстонией, считая себя ”эстонскими русскими” или ”русскими эстонцами”. Чуть менее пятой части идентифицирует себя более глобально — ”европейский русский”. Отметим, что за последние два года обе эти цифры выросли примерно на 5%. При этом просто ”русскими” себя назвали почти четверть опрошенных (по сравнению с третью в 2017 году).

Данные цифры очень ясно показывают, что наша молодежь прочно связывает свою жизнь с Эстонией, и вопрос ощущения своих корней и связи со своей страной не становится источником внутренних конфликтов. Молодые люди видят себя частью Эстонии сегодня и, вероятно, сохранят это отношение и далее, сберегая при этом неотъемлемую часть своей русскоязычной идентичности. Важно понимать, что в интеграции и самоопределении никогда нет гарантий, ведь в случае конфликтов или отторжения процесс сплочения всегда может обернуться вспять. Именно поэтому более половины опрошенных уверены в способности нашего государства справляться с кризисами и почти 60% смотрят на будущее республики оптимистично.