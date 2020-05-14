14.05.2020, 10:26

Исследование: молодежь хочет получать больше информации по вопросам сексуального насилия


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Ahistamine
Фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

По результатам недавнего исследования, проведенного по заказу Министерства юстиции, около 70% подростков считают, что с ними недостаточно говорят на темы сексуального насилия – больше информации ожидается как от школ, так и от родителей. Лишь четверть опрошенных отметила, что с ними достаточно обсуждаются такие темы.

Исследование показало, что сексуальным домогательствам (за пределами интернета) или сексуальному насилию в течение жизни подвергались 45% 16-26-летних жителей Эстонии. Средний возраст жертвы на момент первого случая составляет 15,7 лет. Сексуальным домогательствам подвергались 41% подростков. Большинство случаев состояли в прикосновениях к телу жертвы или демонстрации ей половых органов против ее воли. 28% являются жертвами сексуального насилия. Большинство из них принуждали к поцелуям, однако значительная часть опрошенных стали жертвами еще более тяжких преступлений — 8% понуждали к половому акту, 7% — жертвы попытки изнасилования, 6% понуждали к оральному и 4% — к анальному сексу.

По сравнению с аналогичным исследованием 2015 года, число подростков в возрасте от 16 до 19 лет, когда-либо подвергавшихся домогательствам или сексуальному насилию, не изменилось.

Такой же процент подростков, то есть 45%, в течение прошлого года подвергались сексуальным домогательствам в интернете. Каждого четвертого подростка вынуждали присылать по интернету фотографии обнаженного тела, чуть более 20% подростков подвергались в интернете нежелательным расспросам об их половых органах или сексуальном опыте.

”Чтобы минимизировать число жертв сексуального насилия, подростков необходимо научить распознавать такие ситуации, а если это все же произошло — обращаться за помощью. Исследование четко показало, что молодежь стремится узнать больше, и им требуется информация, чтобы избежать риска насилия и знать, какие меры помощи доступны”, — заявила советник Министерства юстиции по уголовной политике Брит Таммисте.

Информацию о сексуальном насилии большинство хочет получать из школы (49%) и в рамках школьных профилактических программ (40%). Важным источником также считаются специализированные веб-сайты с возможностью проконсультироваться, а также ”круглые столы” со специалистами. Четверть подростков хотела бы обсуждать эти темы с родителями.

Таммисте считает, что профилактическими мерами и повышением осведомленности детей, подростков, родителей, учителей и других специалистов следует заниматься последовательно и системно. ”Поскольку множество подростков впервые сталкивается с сексуальными домогательствами разной степени тяжести еще до своего 12-летия, важно, чтобы в школе начинали говорить о способах этого избежать не позднее второй ступени основной школы”, — отметила Таммисте.

”Так как двум третям подростков пока не хватает информации о сексуальном насилии, можно утверждать, что основательное рассмотрение этой темы в рамках полового воспитания оправдано и требует большего внимания”, — подчеркнула руководитель отдела исследований Эстонского центра исследований Рийн Пярнаметс.

Почти половина подростков, которые подверглись домогательствам или насилию, никому не рассказали о случившемся. Чаще всего они делились своими проблемами с друзьями (34%), парнями/девушками (12%) или с мамой (9%). Почти половина потерпевших (46%) не сочла случившееся достаточно серьезным для обсуждения. Примерно в трети случаев жертвы испытывали стыд, а почти 20% вовсе не осознавали, что с ними совершали нечто неправильное. По словам десятой части опрошенных, они не знали, с кем поговорить или к кому обратиться.

Примерно половине опрошенных известно хотя бы об одной возможности получения помощи. Об учрежденных в 2017 году ”Доме ребенка” и Центре кризисной помощи жертвам сексуального насилия известно 13% и 57%, соответственно.

С подростками, для которых эстонский язык не является родным, в среднем меньше обсуждаются темы сексуального, добрачного и домашнего насилия, причем как дома, так и в школе. Таким образом, важно уделить больше внимания профилактике сексуального, добрачного и домашнего насилия в диалоге с подростками, учителями и родителями, для которых эстонский язык не является родным.

Исследование было проведено Эстонским центром исследований (Eesti Uuringukeskus) по заказу Министерства юстиции. С отчетом по исследованию можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции. Исследование на ту же тему проводилось по заказу Министерства юстиции также в 2015 году, и с ним можно ознакомиться на странице, посвященной уголовной политике.

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