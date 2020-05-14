Исследование: молодежь хочет получать больше информации по вопросам сексуального насилия

Исследование показало, что сексуальным домогательствам (за пределами интернета) или сексуальному насилию в течение жизни подвергались 45% 16-26-летних жителей Эстонии. Средний возраст жертвы на момент первого случая составляет 15,7 лет. Сексуальным домогательствам подвергались 41% подростков. Большинство случаев состояли в прикосновениях к телу жертвы или демонстрации ей половых органов против ее воли. 28% являются жертвами сексуального насилия. Большинство из них принуждали к поцелуям, однако значительная часть опрошенных стали жертвами еще более тяжких преступлений — 8% понуждали к половому акту, 7% — жертвы попытки изнасилования, 6% понуждали к оральному и 4% — к анальному сексу.

По сравнению с аналогичным исследованием 2015 года, число подростков в возрасте от 16 до 19 лет, когда-либо подвергавшихся домогательствам или сексуальному насилию, не изменилось.

Такой же процент подростков, то есть 45%, в течение прошлого года подвергались сексуальным домогательствам в интернете. Каждого четвертого подростка вынуждали присылать по интернету фотографии обнаженного тела, чуть более 20% подростков подвергались в интернете нежелательным расспросам об их половых органах или сексуальном опыте.

”Чтобы минимизировать число жертв сексуального насилия, подростков необходимо научить распознавать такие ситуации, а если это все же произошло — обращаться за помощью. Исследование четко показало, что молодежь стремится узнать больше, и им требуется информация, чтобы избежать риска насилия и знать, какие меры помощи доступны”, — заявила советник Министерства юстиции по уголовной политике Брит Таммисте.

Информацию о сексуальном насилии большинство хочет получать из школы (49%) и в рамках школьных профилактических программ (40%). Важным источником также считаются специализированные веб-сайты с возможностью проконсультироваться, а также ”круглые столы” со специалистами. Четверть подростков хотела бы обсуждать эти темы с родителями.

Таммисте считает, что профилактическими мерами и повышением осведомленности детей, подростков, родителей, учителей и других специалистов следует заниматься последовательно и системно. ”Поскольку множество подростков впервые сталкивается с сексуальными домогательствами разной степени тяжести еще до своего 12-летия, важно, чтобы в школе начинали говорить о способах этого избежать не позднее второй ступени основной школы”, — отметила Таммисте.