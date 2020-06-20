ИССЛЕДОВАНИЕ | Любимый медиабренд жителей Эстонии — ETV, а среди частных СМИ — Delfi
Kantar Emor провел исследование "Эстонские медиабренды 2020", из которого следует, что любимый медиабренд эстоноземельцев — государственный телеканал ETV. Cреди частных СМИ самый любимый Delfi, он же делит первое место по популярности у русскоязычного населения.
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