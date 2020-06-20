ИССЛЕДОВАНИЕ | Любимый медиабренд жителей Эстонии — ETV, а среди частных СМИ — Delfi

ETV считают любимым брендом СМИ 37% жителей Эстонии, а среди эстоноязычного населения его назвали номером один 47%.

На втором месте Delfi с 32%, а на третьем Postimees с 30%.

Что касается предпочтений иноязычных жителей Эстонии, то первое место делят парктически одинаково популярные Postimees и Delfi, а на третьем — телеканал ETV+. Исследование показало, что русскоязычное население Эстонии все больше доверяет и выбирает местные русскоязычные СМИ.

Всего в исследовании участвовали 75 эстонских медиабрендов. Опрошены были 1304 человек в мае 2020 года.