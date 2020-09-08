08.09.2020, 19:32

Исследование эстонских ученых показало, что одного лучшего теста на антитела к коронавирусу не существует


Греэте Лехепуу
EST 2
Исследование эстонских ученых показало, что одного лучшего теста на антитела к коронавирусу не существует
Foto: Shutterstock

Совместное исследование SYNLAB, Тартуского университета и Курессаареской больницы сравнило девять тестов на антитела к коронавирусу. Лучшую точность показал созданный учеными Тартуского университета тест, пожертвованный бизнесменами Парвелом Пруунсильдом, Тарви Олбреем и Алари Ахо тест уступил остальным, пишет Eesti Ekspress.

Для исследования весной собрали пробы плазмы крови у 97 жителей Сааремаа. Кровь взяли у тех, кто получил положительный результат теста на коронавирус, среди них встречались и люди, у которых не было симптомов заболевания. К исследованию также привлекли другую группу проб крови (100), чтобы проверить возможные ложноположительные результаты — это были взятые в SYNLAB в 2019 году, до пандемии коронавируса пробы крови.

Из девяти тестов семь были иностранного происхождения, массового производства и предложенные различными фармакологическими фирмами. Для исследования выбрали тесты на антитела, которые были доступны в апреле. Ученые предпочли включить в выборку тесты более крупных и надежных производителей (Abbott, Roche, DiaSorin). Весной бывали проблемы с поставкой, а многие крупные фирмы еще не вышли со своими тестами. К настоящему моменту подобных тестов существует уже более 300.

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В выборку также взяли два экспериментальных теста, разработанных рабочей группой профессора Пярта Петерсона в Тартуском университете. Вдобавок еще произведенный в Южной Корее экспресс-тест, 50 000 экземпляров которого бизнесмены Парвел Пруунсильд, Тарви Олбрей и Алари Ахр весной пожертвовали государству. Подарок стоил 420 000 евро.

Первым делом выяснилось, что некоторые тесты все-таки дали ложноположительные результаты. Здесь получил похвалу тест Biosensor, у которого не было ни одного ложноположительного результата. Тесты Roche и Abbott тоже не дали ложноположительных результатов, а оба теста Тарутского университета дали два ложноположительных результата.

Согласно всем девяти тестам антитела имелись чуть больше, чем в половине проб (53/97). Два же привезенных с Сааремаа анализа были такие, в случае которых все девять тестов сказали: антител нет. Результат указывает, что не у всех соприкасавшихся с вирусом людей возникают антитела в достаточном количестве.

В случае остальных 42 проб тесты дали разные результаты — некоторые обнаружили антитела и некоторые нет.

Больше всего антител обнаружил созданный в Тартуском университете тест под названием N-LIPS — почти в 92 процентах (89/97) проб.

"Разработанный в Тартуском университете тест был самый чувствительный, но может давать и единичные ложноположительные результаты и скорее подходит для научных исследований, чем для обследования большого количества пациентов", — комментирует ведущий автор исследования и руководитель сферы инфекционных заболеваний SYNLAB Пауль Наабер.

Итог результатов был такой:

1) N-LIPS — 91,8%
2) Epitope — 85,6%
3) Abbott — 84,5%
4) LIPS S-RBD (тест Тартуского университета) — 84,5%
5) Roche — 83,5%
6) Euroimmun — 82,5%
7) DiaSorin — 81,4%
8) SNIBE — 70,1%
9) Biosensor (экспресс-тест) — 64,9%

"На самом деле, разные проценты не означают, что один тест — плохой и другой — хороший", — объясняет Наабер. Тесты построены по-разному.

В организме при соприкосновении с вирусом образуется множество антител, которые реагируют на разные белки на поверхности вируса. "Результаты исследования и показывают скорее то, как у разных людей встречаются антитела к разным белкам вируса в разном количестве — таким образом, у одного человека лучше работает один тест и у другого — другой", — добавляет Наабер.

При обнаружении и определении антител очень много зависит от того, в какой фазе заражения у человека взяли пробу. Во-первых, в начальной фазе заболевания антитела могут не образовываться в достаточном количестве, а во-вторых, разные антитела образуются в разное время. Тесты также сравнили между собой, чтобы увидеть, какие получат наиболее схожие результаты.

"Поэтому можно было бы подумать о комбинировании тестов", — считает Наабер. Такой метод SYNLAB и использует, хотя 100-процентной уверенности ни одна комбинация тестов обеспечить не может.

В исследовании также учитывали то, у каких больных были взяты пробы. В зависимости от пола или возрастной группы никакой существенной закономерности не выявилось. Но зато выяснилось, что обычно больше антител было в крови тех больных коронавирусом, у которых было и больше симптомов. Их пробы тесты определяли с большей вероятностью. Таким образом, кажется, что у больных с симптомами возникает более сильный иммунный ответ на коронавирус, чем у асимптоматичных. То есть у асимптоматичных больных антител меньше и больше вероятность, что тест вообще не сможет их обнаружить и даст ложноотрицательный результат. Если же речь идет о серьезно больных людях, то у них количество антител больше и большинство тестов может их обнаружить.

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