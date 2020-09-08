Исследование эстонских ученых показало, что одного лучшего теста на антитела к коронавирусу не существует

Для исследования весной собрали пробы плазмы крови у 97 жителей Сааремаа. Кровь взяли у тех, кто получил положительный результат теста на коронавирус, среди них встречались и люди, у которых не было симптомов заболевания. К исследованию также привлекли другую группу проб крови (100), чтобы проверить возможные ложноположительные результаты — это были взятые в SYNLAB в 2019 году, до пандемии коронавируса пробы крови.

Из девяти тестов семь были иностранного происхождения, массового производства и предложенные различными фармакологическими фирмами. Для исследования выбрали тесты на антитела, которые были доступны в апреле. Ученые предпочли включить в выборку тесты более крупных и надежных производителей (Abbott, Roche, DiaSorin). Весной бывали проблемы с поставкой, а многие крупные фирмы еще не вышли со своими тестами. К настоящему моменту подобных тестов существует уже более 300.

В выборку также взяли два экспериментальных теста, разработанных рабочей группой профессора Пярта Петерсона в Тартуском университете. Вдобавок еще произведенный в Южной Корее экспресс-тест, 50 000 экземпляров которого бизнесмены Парвел Пруунсильд, Тарви Олбрей и Алари Ахр весной пожертвовали государству. Подарок стоил 420 000 евро.

Первым делом выяснилось, что некоторые тесты все-таки дали ложноположительные результаты. Здесь получил похвалу тест Biosensor, у которого не было ни одного ложноположительного результата. Тесты Roche и Abbott тоже не дали ложноположительных результатов, а оба теста Тарутского университета дали два ложноположительных результата.

Согласно всем девяти тестам антитела имелись чуть больше, чем в половине проб (53/97). Два же привезенных с Сааремаа анализа были такие, в случае которых все девять тестов сказали: антител нет. Результат указывает, что не у всех соприкасавшихся с вирусом людей возникают антитела в достаточном количестве.

В случае остальных 42 проб тесты дали разные результаты — некоторые обнаружили антитела и некоторые нет.

Больше всего антител обнаружил созданный в Тартуском университете тест под названием N-LIPS — почти в 92 процентах (89/97) проб.