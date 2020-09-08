Исследование эстонских ученых показало, что одного лучшего теста на антитела к коронавирусу не существует

"Разработанный в Тартуском университете тест был самый чувствительный, но может давать и единичные ложноположительные результаты и скорее подходит для научных исследований, чем для обследования большого количества пациентов", — комментирует ведущий автор исследования и руководитель сферы инфекционных заболеваний SYNLAB Пауль Наабер.
Итог результатов был такой:
1) N-LIPS — 91,8%
2) Epitope — 85,6%
3) Abbott — 84,5%
4) LIPS S-RBD (тест Тартуского университета) — 84,5%
5) Roche — 83,5%
6) Euroimmun — 82,5%
7) DiaSorin — 81,4%
8) SNIBE — 70,1%
9) Biosensor (экспресс-тест) — 64,9%
"На самом деле, разные проценты не означают, что один тест — плохой и другой — хороший", — объясняет Наабер. Тесты построены по-разному.
В организме при соприкосновении с вирусом образуется множество антител, которые реагируют на разные белки на поверхности вируса. "Результаты исследования и показывают скорее то, как у разных людей встречаются антитела к разным белкам вируса в разном количестве — таким образом, у одного человека лучше работает один тест и у другого — другой", — добавляет Наабер.
При обнаружении и определении антител очень много зависит от того, в какой фазе заражения у человека взяли пробу. Во-первых, в начальной фазе заболевания антитела могут не образовываться в достаточном количестве, а во-вторых, разные антитела образуются в разное время. Тесты также сравнили между собой, чтобы увидеть, какие получат наиболее схожие результаты.
"Поэтому можно было бы подумать о комбинировании тестов", — считает Наабер. Такой метод SYNLAB и использует, хотя 100-процентной уверенности ни одна комбинация тестов обеспечить не может.
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