Исследование: эстонские избиратели устали от политических склок

Результаты исследования, посвященного ожиданиям в отношении нового политического года, гласят, что десять процентов избирателей ожидает выхода EKRE из правящей коалиции или распада нынешней коалиции в целом. Однако намного больше людей не настаивают на уходе, а скорее ожидают, что политики будут придерживаться определенных общечеловеческих ценностей. Так, 16% опрошенных желают улучшения политической культуры, свыше 10% — реальных действий, направленных на улучшение жизни населения, и 9% респондентов просто хотят нормальной жизни, стабильности и мира. 4% жителей Эстонии поддерживают восстановление спокойствия в коалиции путем прекращения издевательств над EKRE.

По словам специалиста Kantar Emor Реэт Мари Роки, жители Эстонии не ждут от нового года изменения каких-то конкретных законов. ”Скорее, люди ожидают от политиков более хороших манер и отношения к государству, — сказала она. — Противостояние и склоки между коалицией и оппозицией переполнили чащу терпения избирателей и отвлекли от общей картины и того, что является для жителей Эстонии действительно важным — улучшение жизни населения и реальные действия”.

Среди тех, кто требует ухода EKRE, больше молодежи — 11%, но в то же время больше среднего, или 9% молодежи, считают, что надо оставить коалицию в покое и прекратить издевательства над EKRE. Ожидания избирателей в отношении этого политического года отличаются и в зависимости от уровня образования: среди избирателей с начальным образованием процент людей, которые хотят прекратить издевательства над EKRE, значительно выше среднего. При этом среди людей с высшим образованием больше тех, кто хочет распада коалиции.