Исследование: эстоноземельцы недостаточно часто делают комплименты и улыбаются

По словам Сирли Селиов, директора по обслуживанию клиентов компании Tele2, заказавшей проведение исследования, всего 13 процентов женщин и 19 процентов мужчин считают, что эстонцы делают комплименты достаточно часто. ”Чуть выше среднего оценили ситуацию представители других национальностей. Например, на востоке Эстонии 30 процентов респондентов посчитали, что комплименты говорятся достаточно часто, в то время как в Западной Эстонии с этим согласны всего 6 процентов”, — сказала Селиов.

”Формула хорошего комплимента проста: он должен быть персональным и искренним — следует подчеркнуть то, что по-настоящему нравится в другом человеке, или в чём он действительно хорош. Чтобы выразить признание чьих-то достоинств, не стоит ждать идеально подходящего момента, делайте это тогда, когда появляется желание это сделать”, — советует Селиов.

Результаты исследования Norstat показали, что 72 процента респондентов считают, что жители Эстонии недостаточно часто улыбаются. ”Редкие улыбки — наследие советских времен, когда они считались скорее чем-то подозрительным или наивным. Известная шутка тех лет: если кто-то улыбается, значит он просто не понимает, что происходит. Однако многие исследования свидетельствуют о том, что улыбки способствуют укреплению иммунной системы, ослабляют боль, стимулирует работу мозга, продлевают жизнь и даже тренируют мышцы”, — поделилась Селиов.