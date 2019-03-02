02.03.2019, 09:04

Исследование: эстоноземельцы недостаточно часто делают комплименты и улыбаются

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надо срочно исправлять!
rus.delfi.ee
EST
Fotolavastus
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

1 марта во всем мире отмечался международный День комплиментов. Специализирующаяся на проведении исследований фирма Norstat недавно провела опрос, который показал, что по мнению 84 процентов респондентов, эстонцы, совершенно очевидно, слишком редко говорят комплименты.

По словам Сирли Селиов, директора по обслуживанию клиентов компании Tele2, заказавшей проведение исследования, всего 13 процентов женщин и 19 процентов мужчин считают, что эстонцы делают комплименты достаточно часто. ”Чуть выше среднего оценили ситуацию представители других национальностей. Например, на востоке Эстонии 30 процентов респондентов посчитали, что комплименты говорятся достаточно часто, в то время как в Западной Эстонии с этим согласны всего 6 процентов”, — сказала Селиов.

”Формула хорошего комплимента проста: он должен быть персональным и искренним — следует подчеркнуть то, что по-настоящему нравится в другом человеке, или в чём он действительно хорош. Чтобы выразить признание чьих-то достоинств, не стоит ждать идеально подходящего момента, делайте это тогда, когда появляется желание это сделать”, — советует Селиов.

Результаты исследования Norstat показали, что 72 процента респондентов считают, что жители Эстонии недостаточно часто улыбаются. ”Редкие улыбки — наследие советских времен, когда они считались скорее чем-то подозрительным или наивным. Известная шутка тех лет: если кто-то улыбается, значит он просто не понимает, что происходит. Однако многие исследования свидетельствуют о том, что улыбки способствуют укреплению иммунной системы, ослабляют боль, стимулирует работу мозга, продлевают жизнь и даже тренируют мышцы”, — поделилась Селиов.

”Улыбки — часть социальной системы знаков, и ученые уже определили, какие улыбки воспринимаются как самые искренние и приятные. Например исследование, проведенное в университете Миннесоты, показало: широкая, так сказать, во весь рот, улыбка не всегда действует, поскольку ее можно посчитать неискренней, улыбаться можно и более сдержанно. Люди замечают, когда им улыбаются не только губами, но и глазами, что считается признаком искренности”, — сказала Селиов.

Директор по обслуживанию клиентов Tele2 сказала, что в марте в Эстонии проводится месячник хорошего обслуживания клиентов, и сотни компаний прикладывают много усилий, чтобы обеспечить своим клиентам лучшее обращение. ”Tele2, к примеру, проводит для своего работающего с клиентами персонала курсы, обучающие улыбаться и делать комплименты”, — поделилась Селиов.

Компания Norstat провела заказанное Tele2 исследование в феврале 2019 года, в опросе приняли участие 500 человек.

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