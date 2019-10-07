Исследование: эстоноземельцы хотят сортировать отходы, но это слишком сложно

По словам председателя правления Kuusakoski Кульдара Суйтса, результаты исследования показывают, что сортировка отходов стала в Эстонии обычным делом. ”Люди демонстрируют очень высокий уровень мотивации содержать в чистоте как окрестности своего жилища, так и природу в целом, — сказал Суйтс. — Вместе с тем, некоторые респонденты указали и на недостатки нынешней системы сбора мусора, например, при вынужденной покупке уже упакованного товара. Это показывает, что существующая система ответственности производителей отстала от времени — люди ждут большей поддержки на местном и государственном уровнях, чтобы сортировать отходы для повторного использования было проще, и чтобы объем производимых отходов в целом сократился”.

Согласно результатам исследования, металлолом сортируют и отвозят на переработку 81% ответивших. Чем старше респондент, тем выше вероятность того, что он занимался сортировкой металлолома и отправлял его на переработку: например, среди людей старше 51 года таких было 84%, а среди тех, кому меньше 30 лет — 64%. В качестве причины указывали, что у более молодых людей просто не образуется металлолом.

Больше всего людей мотивирует сдавать металлолом чистота в саду (41% респондентов), чистая окружающая среда в целом (33%) и лишь на третьем месте стоят получаемые за металл деньги (25%). Деньги все же являются основным поводом избавиться от металлолома для мужчин (39%). Для женщин это чистота вокруг дома (43%) и чистая окружающая среда (34%). Чем старше респондент, тем выше в качестве мотивирующего фактора он оценивал чистоту природы.

В рамках проведенного в сентябре этого года исследования были опрошены 516 человек по всей Эстонии.

AS Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии предприятием по переработке отходов, отправляющим на переработку около половины металлолома в стране. Наряду с металлическим ломом Kuusakoski также принимает покрышки, старые электрическое и электронное оборудование, аккумуляторы и другие опасные отходы. В общей сложности у AS Kuusakoski 11 пунктов обслуживания по всей Эстонии. Предприятие принадлежит ведущей североевропейской промышленной компании по переработке отходов и металлолома Kuusakoski Oy, действующей в 11 странах мира и трудоустраивающей около 3000 человек.