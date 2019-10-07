07.10.2019, 16:49

Исследование: эстоноземельцы хотят сортировать отходы, но это слишком сложно

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Maailmakoristuspäev 21.09
Maailmakoristuspäev 21.09Foto: Priit Simson

Свежее экологическое исследование, проведенное крупнейшим в Эстонии предприятием переработки отходов Kuusakoski, продемонстрировало, что более двух третей жителей Эстонии сортируют отходы, но примерно половина делала бы это еще активнее, если бы сдавать их не было так сложно.

Около 65% из 516 респондентов оценили важность заботы об экологии и природе максимальной оценкой по 10-балльной шкале, а средней оценкой всех ответивших стало 9,3. В качестве конкретной меры заботы об окружающей среде больше всего респондентов указали сортировку отходов по разным контейнерам (68% ответивших). 13% отправляют в повторное использование, переработку или на станцию отходов вещи, для которых не предусмотрены контейнеры рядом с домом (например, электроника, одежда, металлолом и т.п.). 10% стараются сократить использование упаковки, по возможности покупая товары без упаковки или используя собственные пакеты для покупок. 8% участвуют в толоках, а 2% используют альтернативные экологичные решения, такие как электромобили, солнечные панели, заменители химикатов и т.п.

Почти половина опрошенных активнее занималась бы сортировкой мусора, если бы сдавать отходы потом не было так сложно. 24% респондентов мотивирует, если они видят, что от их дел есть настоящая польза. 19% ждут, что сортировать отходы будут и другие, а не только они сами и их семьи.

По словам председателя правления Kuusakoski Кульдара Суйтса, результаты исследования показывают, что сортировка отходов стала в Эстонии обычным делом. ”Люди демонстрируют очень высокий уровень мотивации содержать в чистоте как окрестности своего жилища, так и природу в целом, — сказал Суйтс. — Вместе с тем, некоторые респонденты указали и на недостатки нынешней системы сбора мусора, например, при вынужденной покупке уже упакованного товара. Это показывает, что существующая система ответственности производителей отстала от времени — люди ждут большей поддержки на местном и государственном уровнях, чтобы сортировать отходы для повторного использования было проще, и чтобы объем производимых отходов в целом сократился”.

Согласно результатам исследования, металлолом сортируют и отвозят на переработку 81% ответивших. Чем старше респондент, тем выше вероятность того, что он занимался сортировкой металлолома и отправлял его на переработку: например, среди людей старше 51 года таких было 84%, а среди тех, кому меньше 30 лет — 64%. В качестве причины указывали, что у более молодых людей просто не образуется металлолом.

Больше всего людей мотивирует сдавать металлолом чистота в саду (41% респондентов), чистая окружающая среда в целом (33%) и лишь на третьем месте стоят получаемые за металл деньги (25%). Деньги все же являются основным поводом избавиться от металлолома для мужчин (39%). Для женщин это чистота вокруг дома (43%) и чистая окружающая среда (34%). Чем старше респондент, тем выше в качестве мотивирующего фактора он оценивал чистоту природы.

В рамках проведенного в сентябре этого года исследования были опрошены 516 человек по всей Эстонии.

AS Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии предприятием по переработке отходов, отправляющим на переработку около половины металлолома в стране. Наряду с металлическим ломом Kuusakoski также принимает покрышки, старые электрическое и электронное оборудование, аккумуляторы и другие опасные отходы. В общей сложности у AS Kuusakoski 11 пунктов обслуживания по всей Эстонии. Предприятие принадлежит ведущей североевропейской промышленной компании по переработке отходов и металлолома Kuusakoski Oy, действующей в 11 странах мира и трудоустраивающей около 3000 человек.

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