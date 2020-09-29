Исследование: эстонцы стали больше поддерживать запрет на содержание ферм пушных зверьков

Согласно результатам заказанного организацией по опеке животных Loomus опроса, фермы пушных зверьков не поддерживают 83% женщин и 66% мужчин. Среди эстонцев против ферм пушных зверьков выступают 73% и среди представителей других национальностей 77% населения.

Среди избирателей Центристской партии фермы пушных зверьков не поддерживают 73%, среди избирателей партии Реформ — 72%, среди избирателей Консервативной Народной партии Эстонии — 51%, среди избирателей Социал-демократической партии — 85%, среди избирателей партии Отечество — 74%, среди избирателей партии Эстония 200 — 81% и среди избирателей других партий — 93%. Среди ответивших людей, которые не отдают предпочтение какой-либо из партий, фермы пушных зверьков не поддерживают 79%.

При этом, доля поддерживающих закрытие ферм пушных зверьков высока не только в городах, но и сельских местностях. Среди жителей Таллинна фермы пушных зверьков не поддерживают 74%, среди жителей других городов — 74% и среди жителей сельских местностей — 72%.

По сравнению с проведённым исследованием в конце декабря 2016-го года количество людей, не поддерживающих фермы пушных зверьков, выросло на 6%, т.е. с 69% до 75%.

По словам члена правления Loomus, Мартина Гарбуза, это великолепный результат. ”Поддержка в пользу запрета ферм пушных зверьков очень большая и с течением времени только растёт. Большая часть общественности не поддерживает промышленность, в ходе которой мучают и убивают животных ради ценного товара. Эта информация очень важна и для политиков, которые сейчас вновь обсуждают запрет на фермы пушных зверьков,” — добавил он.

15-го октября пройдёт первое чтение законопроекта по изменению Закона о защите животных и охране природы, который выработан в ходе совместной работы политиков и Loomus и который предусматривает запрет на фермы пушных зверьков в Эстонии.

В общегосударственном исследовании Kantar Emor приняли участие 718 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 60 лет, которым был задан вопрос, поддерживают ли они выращивание и умерщвление таких животных, как лисы и норки, с целью получения меха. Исследование было проведено в середине сентября.