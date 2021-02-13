Исследование: эстонцы поддерживают экологичный образ жизни на словах в значительно большей степени, чем на деле

На словах эстоноземельцы хотят, чтобы обращение с отходами было образцовым, леса не вырубались, а пластик не попадал в океан, однако их повседневные выборы и стиль жизни говорят о том, что степень их беспокойства об окружающей среде и их шаги в сторону более экологичного поведения являются недостаточными.

По заказу концерна Orkla международная исследовательская фирма Ipsos уже второй год подряд проводит в Скандинавских странах и странах Балтии исследование, цель которого — выяснить отношение и выборы людей, касающиеся устойчивого стиля жизни и потребления. За последний год модели поведения людей значительно не изменились — действительно, эстонцы при походе в магазин делают несколько более экологичные выборы чем раньше, однако это не меняет того факта, что по сравнению с семью другими странами по большинству показателей мы находимся на последнем или предпоследнем месте, то есть в повседневной жизни мы принимаем способствующие большей экологичности решения реже, чем наши северные и южные соседи.

В результате исследования выяснилось, что по сравнению с семью другими странами эстонцы реже всего покупают упаковки для повторного заполнения изделий (16% по сравнению со средним показателем 32% по всем странам), реже всего выбирают экологичные хозяйственные средства (22% по сравнению со средним показателем 34% по всем странам), реже всего воздерживаются от использования пластиковой упаковки (9% по сравнению со средним показателем 21% по всем странам), меньше всего уменьшили количество покупок новой одежды (32% по сравнению со средним показателем 45% по всем странам), и реже всего потребляют органические продукты (7% по сравнению со средним показателем 20% по всем странам). Кроме того, эстонцы меньше всех стараются избегать выбрасывания пищевых продуктов (60% по сравнению со средним показателем 66% по всем странам), а мусор в меньшей степени чем мы сортируют только латыши (46% эстонцев, 42% латышей, средний показатель по всем странам — 65%).

”Для производителя данное исследование является ценной исходной информацией, — отметил руководитель Orkla Eesti Кайдо Кааре. — С одной стороны, вызывает беспокойство то, что в отношении наших выборов мы отстаем от наших соседей, однако, с другой стороны, данная информация означает, что у нас существует гораздо больше возможностей для самостоятельного формирования моделей поведения. На производстве Orkla при планировании каждого нового изделия или процесса мы обязательно думаем об экологичности, чтобы у людей в магазине всегда имелась альтернатива в виде возможности более экологичных выборов. Ведь если выбор отсутствует, то нельзя ожидать и изменения модели поведения, — отметил Кааре. — Исследование указывает и на целый ряд положительных моментов, например, на то, что для молодых людей характерен значительно более экологичный образ мышления, чем для их родителей”.