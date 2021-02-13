13.02.2021, 20:08

Исследование: эстонцы поддерживают экологичный образ жизни на словах в значительно большей степени, чем на деле


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OÜ Plastrex
OÜ Plastrex Foto: Sven Arbet

Согласно международному исследованию, жители Эстонии меньше беспокоятся об изменениях окружающей среды и климата, чем наши северные и южные соседи.

На словах эстоноземельцы хотят, чтобы обращение с отходами было образцовым, леса не вырубались, а пластик не попадал в океан, однако их повседневные выборы и стиль жизни говорят о том, что степень их беспокойства об окружающей среде и их шаги в сторону более экологичного поведения являются недостаточными.

По заказу концерна Orkla международная исследовательская фирма Ipsos уже второй год подряд проводит в Скандинавских странах и странах Балтии исследование, цель которого — выяснить отношение и выборы людей, касающиеся устойчивого стиля жизни и потребления. За последний год модели поведения людей значительно не изменились — действительно, эстонцы при походе в магазин делают несколько более экологичные выборы чем раньше, однако это не меняет того факта, что по сравнению с семью другими странами по большинству показателей мы находимся на последнем или предпоследнем месте, то есть в повседневной жизни мы принимаем способствующие большей экологичности решения реже, чем наши северные и южные соседи.

В результате исследования выяснилось, что по сравнению с семью другими странами эстонцы реже всего покупают упаковки для повторного заполнения изделий (16% по сравнению со средним показателем 32% по всем странам), реже всего выбирают экологичные хозяйственные средства (22% по сравнению со средним показателем 34% по всем странам), реже всего воздерживаются от использования пластиковой упаковки (9% по сравнению со средним показателем 21% по всем странам), меньше всего уменьшили количество покупок новой одежды (32% по сравнению со средним показателем 45% по всем странам), и реже всего потребляют органические продукты (7% по сравнению со средним показателем 20% по всем странам). Кроме того, эстонцы меньше всех стараются избегать выбрасывания пищевых продуктов (60% по сравнению со средним показателем 66% по всем странам), а мусор в меньшей степени чем мы сортируют только латыши (46% эстонцев, 42% латышей, средний показатель по всем странам — 65%).

”Для производителя данное исследование является ценной исходной информацией, — отметил руководитель Orkla Eesti Кайдо Кааре. — С одной стороны, вызывает беспокойство то, что в отношении наших выборов мы отстаем от наших соседей, однако, с другой стороны, данная информация означает, что у нас существует гораздо больше возможностей для самостоятельного формирования моделей поведения. На производстве Orkla при планировании каждого нового изделия или процесса мы обязательно думаем об экологичности, чтобы у людей в магазине всегда имелась альтернатива в виде возможности более экологичных выборов. Ведь если выбор отсутствует, то нельзя ожидать и изменения модели поведения, — отметил Кааре. — Исследование указывает и на целый ряд положительных моментов, например, на то, что для молодых людей характерен значительно более экологичный образ мышления, чем для их родителей”.

Из ответов на вопросы о том, какие связанные с экологией темы люди считают самыми важными, выяснилось, что больше всего жителей Эстонии беспокоит вырубка леса, в то время как, например, в Северных странах людей больше всего волнует количество попадающего в океан пластика и изменение климата. Каждый третий житель Эстонии считает, что кризиса климата не существует, и по этому показателю, согласно исследованию, мы являемся самыми большими климатическими скептиками.

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В ходе прошедшей сегодня панельной дискуссии выводы исследования обсудили психолог Грете Арро, руководитель движения по Всемирному дню чистоты Аннели Охврил, ученый в сфере питания Райн Кульдъярв и руководитель предприятия Orkla Eesti Кайдо Кааре.

Участники дискуссии поделились своими мыслями о том, что мы могли бы сделать, чтобы житель Эстонии не только экологично мыслил, но и делал реальные шаги для большей экологичности:

Грете Арро, психолог:

”Темы окружающей среды являются вопросом морали. Мы должны потреблять только то, что нам необходимо, а не то, что мы хотим. И мы не должны потреблять за счет богатства природы. Мы уже научились гигиене и правам человека — теперь можно было бы обучиться и биологии”.

Аннели Охврил, руководитель движения по Всемирному дню чистоты:

”Эстонцы находятся в состоянии спячки, и мы должны их растрясти. Это исследование наглядно демонстрирует, что мы вовсе не являемся такими зелеными, как мы считаем. Экологичные выборы не означают, что мы раз в год принимаем участие в акции по уборке, у нас на даче или хуторе есть овощная грядка, а осенью мы сами делаем яблочный сок. Экологическая сознательность означает ежедневные экологичные выборы”.

Райн Кульдъярв, ученый в сфере питания:

”Шаги в сторону устойчивого развития могли бы делаться потребителем и производителем совместно. Мы не можем сбрасывать ответственность исключительно на потребителя или на производителя — во всем должен быть баланс. Государство также играет свою роль, однако оно не должно влиять на потребителя или производителя посредством давления”.

Кайдо Кааре, руководитель Orkla Eesti:

”Цена экологичного продукта как правило более высокая. Целью производителя должно быть повышение эффективности производственных процессов таким образом, чтобы цена оставалась неизменной, и чтобы в таком случае потребителю не приходилось делать трудный с моральной точки зрения выбор”.

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