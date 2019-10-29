Исследование: если бы референдум о присоединении к ЕС прошел сейчас, то ”за” проголосовало бы 74% жителей Эстонии

16% проголосовало бы против, а 10% респондентов не смогли сформулировать свое мнение.

В 2003 году на референдуме присоединение Эстонии к ЕС поддержало 66,83% избирателей.

Уровень поддержки выше среднего наблюдается среди молодежи, жителей Таллинна и людей с высшим образованием. Ниже уровень среди неэстонцев, людей с образованием ниже среднего и более низким доходом. Высока поддержка среди избирателей СДПЭ, Партии реформ и Isamaa. Самая низкая поддержка — среди избирателей EKRE, однако и здесь она составляет больше половины (54%).

По мнению участников опроса, участие в ЕС положительно повлияло на Эстонию. Прежде всего, на возможности образования, экономический рост и безопасность государства. В качестве негативных факторов было отмечено сельское хозяйство, положение эстонского языка и культуры, отношения между эстонцами и неэстонцами и чувство национального единства.

По словам Кальюранд, на самом деле эти проблемные места находятся не в компетенции ЕС, а в компетенции самой Эстонии. ”ЕС не начнет лучше защищать эстонский язык и культуру и улучшать отношения между эстонцами и неэстонцами. Эти вещи должны делать мы сами”, — отметила политик.

Опрос походит с 3 по 13 октября, 50% респондентов были опрошены с глазу на глаз, 50% — при помощи интернета.