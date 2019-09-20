Исследование: электросамокаты представляют опасность для пешеходов

Проведенное летом страховым обществом ERGO и латвийской исследовательской фирмой SKDS исследование показало, что две трети жителей Эстонии считают использование электрических средств передвижения опасным для пешеходов и общей безопасности дорожного движения.
Летом этого года на улицах Таллинна и Пярну появились электрические самокаты, которые уже давно стали популярным средством передвижения в других странах мира. Чем больше самокатов и гироскутеров будет появляться, тем больше будет возникать вопросов об их безопасном участии в дорожном движении.
”Несмотря на то что электрические самокаты помогают уменьшить пробки на дорогах, они могут создавать больше опасных ситуаций на тротуарах. Пешеходы беспокоятся о своей безопасности, поскольку электрические средства передвижения быстро перемещаются между проезжей частью и тротуаром. Также припаркованные самокаты затрудняют движение по тротуарам и могут стать проблемой для пешеходов”, — сказала руководитель отдела ERGO по возмещению ущербов Катерина Лепвалтс.
Если в Эстонии 67% респондентов, принявших участие в исследовании, считают электрические самокаты и гироскутеры опасными для пешеходов и общей безопасности движения, то в Латвии этот показатель составляет 73%, а в Литве — целых 85%.
”Однако статистика как полиции, так и страховых обществ, все-таки не подтверждает опасность электрических средств передвижения. В то же время, согласно закону, на сегодняшний день электрический самокат рассматривается как вспомогательное средство пешехода, поэтому при столкновении с другим пешеходом речь идет не о дорожной аварии, а об обычном несчастном случае. Поскольку зачастую в результате столкновения материальный ущерб не очень большой, то решаются такие случаи на месте и никаких отметок о произошедшем не остается”, — добавила Лепвалтс.
Если на данный момент движение на электрическом самокате не регулируется Законом о дорожном движении, то в следующем году возможны изменения, так как эта тема находится на рассмотрении в Министерстве экономики и коммуникации. По оценке Лепвалтс, электрические самокаты вполне можно приравнять к гироскутерам, на которых можно передвигаться как по велосипедным дорожкам, так и по тротуарам. ”В любом случае, всегда нужно исходить из народной мудрости, и при движении среди пешеходов на любом средстве передвижения необходимо учитывать, что нельзя подвергать опасности других участников движения”, — сказала представитель страховой компании.
Чем пахнет у стариков в квартире?
Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры
«Вырезали органы»: отец умершей в Турции сделал заявление