Исследование: электросамокаты представляют опасность для пешеходов

Летом этого года на улицах Таллинна и Пярну появились электрические самокаты, которые уже давно стали популярным средством передвижения в других странах мира. Чем больше самокатов и гироскутеров будет появляться, тем больше будет возникать вопросов об их безопасном участии в дорожном движении.

”Несмотря на то что электрические самокаты помогают уменьшить пробки на дорогах, они могут создавать больше опасных ситуаций на тротуарах. Пешеходы беспокоятся о своей безопасности, поскольку электрические средства передвижения быстро перемещаются между проезжей частью и тротуаром. Также припаркованные самокаты затрудняют движение по тротуарам и могут стать проблемой для пешеходов”, — сказала руководитель отдела ERGO по возмещению ущербов Катерина Лепвалтс.

Если в Эстонии 67% респондентов, принявших участие в исследовании, считают электрические самокаты и гироскутеры опасными для пешеходов и общей безопасности движения, то в Латвии этот показатель составляет 73%, а в Литве — целых 85%.