ИССЛЕДОВАНИЕ | COVID-19 распространяется и вне очагов заражения — в основном, скрытым образом. В Эстонии может быть до 5200 инфицированных

Исследование ТУ показало, что коронавирус распространяется и вне очагов заражения. В основном, это скрытое распространение, то есть без видимых признаков заболевания.

Поэтому чрезвычайно необходимо придерживаться общих мер предосторожности: соблюдать дистанцию с другими людьми, носить маски в помещениях и т.д.

В период с 21 сентября по 1 октября тестирование прошли 2532 человек. Ученые обнаружили пятерых инфицированных, у которых отсутствовали значительные симптомы болезни и которые сознательно не контактировали с другими инфицированными.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом людей в Эстонии может составлять от 800 до 5200 человек.

Руководитель исследования и профессор факультета семейной медицины ТУ Рут Калда отмечает, что текущий уровень заражения сравним с апрельскими показателями, но серьезность выявленных случаев заражения другая.

В ходе исследования тестируемые люди были также опрошены, и выяснилось, что по сравнению с весной сейчас они относятся к мерам предосторожности более равнодушно. Например, и молодежь, и люди среднего возраста стали все реже избегать сознательных контактов и соблюдать дистанцию. Правила дистанцирования в сентябре соблюдала лишь треть опрошенных.

Калда подчеркивает важность ношения маски в общественном транспорте и помещениях, где невозможно соблюдать достаточную дистанцию с другими людьми, так как коронавирус распространяется скрытым путем

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!