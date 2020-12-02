02.12.2020, 15:18

Исследование: что жители Таллинна думают о городском общественном транспорте

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Linnas 28.04.2020
Linnas 28.04.2020Foto: Andres Putting

Предприятие Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts (TLT) вместе с социологической фирмой Turu-uuringute AS провели опрос жителей столицы относительно их уровня удовлетворенности общественным транспортом. Опрос показал, что 82% опрошенных довольны услугами, предоставляемыми TLT.

Председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич заверил, что основной вывод исследования заключается в том, что несмотря на напряженную ситуацию, вызванную распространением коронавируса, городское предприятие справилось и смогло предоставить горожанам качественные услуги общественного транспорта. ”Неизменно высокий уровень качества услуг общественного транспорта в Таллинне подтверждается благосклонным отношением горожан к нашим усилиям по дезинфекции и очистке транспорта, обновлению подвижного состава и организации запланированного и удобного для клиентов общественного транспорта. Собранные данные помогут нам составить карту ожиданий граждан и спланировать планы на будущее, чтобы сделать общественный транспорт еще более привлекательным и ориентированным на пользователя”, — сказал Бородич.

По словам Дениса Бородича, согласно результатам исследования, общественным транспортом в Таллинне пользуются 76% жителей. При этом показатель практически равен числу людей, использующих для повседневных поездок автомобиль. ”По сравнению с аналогичным исследованием за 2018 год выросло число людей, которые предпочитают передвигаться пешком. Это касается в основном центра города и прежде всего связано с ситуацией вокруг распространения коронавируса”, — отметил Денис Бородич. Он добавил также, что чаще всего для передвижения горожане используют автобусы. Ежедневно этим видом транспорта пользуются 36% горожан. За ним следуют троллейбусы (10%) и трамваи (9%).

По словам вице-мэра Андрея Новикова, опрос показал, что власти Таллинна движутся в правильном направлении, инвестируя в общественный транспорт, и следует продолжать поддерживать и развивать эту сферу. ”Согласно исследованию 37% автомобилистов готовы пересесть на общественный транспорт, если их повседневный маршрут будет с меньшим числом пересадок. 21% опрошенных отметили, что готовы пересесть с автомобиля на трамвай, если интервал станет меньше, и 20% — если остановка будет располагаться ближе к дому. Другими словами, мы на правильном пути и продолжим работу над тем, чтобы сократить интенсивность автомобильного движения на столичных улицах, сохраняя тем самым окружающую среду”, — заявил Новиков.

”Для нас, как для перевозчика, важен высокий уровень удовлетворенности нашими услугами — 82% пользователей общественного транспорта довольны услугой TLT. Среди постоянных пользователей довольны 95% опрошенных. Также высокую оценку — 96% — нашим услугам дала молодежь в возрасте 15-19 лет. Недовольны лишь 4% респондентов”, — подчеркнул председатель правления TLT, поблагодарив всех водителей и пассажиров за такие результаты. Он также уточнил, что услугами трамвайного сообщения довольны 87% респондентов, 78% респондентов довольны автобусами, 62% — троллейбусами. По словам Бородича, на степень удовлетворенности разными видами транспорта, скорее всего, влияет как новизна автопарка, так и расписание. ”Учитывая, что столичный трамвайный парк был в значительной степени обновлен, а автобусный парк только начал этот процесс, то некоторая разница в выборе пользователей понятна”, — сказал председатель правления TLT.

Опрос также показал, что 70% пользователей общественного транспорта Таллинна поддерживают электрические автобусы, 67% — развитие новых трамвайных маршрутов и 61% респондентов — новые газовые автобусы.

”У нас также есть хорошие новости для тех, кто предпочитает экологически чистый общественный транспорт. TLT продолжает тестировать электрические автобусы, которые могут появиться на улицах города уже в ближайшие годы. В этом году мы начали процесс по переходу на автобусы, работающие на биогазе — сегодня все 100 автобусов, работающих на возобновляемом топливе, прибыли в Таллинн, заменив самые старые автобусы. Обновление автобусного парка продолжается. Цель TLT — к 2025 году перейти на экологически чистый общественный транспорт, а к 2035 году — на электрический”, — рассказал Бородич.

Согласно исследованию, жители города также высоко оценили чистоту общественного транспорта. Выяснилось, что пассажиры общественного транспорта больше всего довольны чистотой трамваев (80%) и чистотой автобусов (73%). ”Таким высоким показателям, безусловно, способствовал тот факт, что уборке и дезинфекции мы уделяем большое внимание. Кроме того, в старых автобусах, которые находились в эксплуатации долгое время, мы начали заменять чехлы для сидений и внутреннюю часть автобусов, используя материалы, которые лучше чистятся, меньше загрязняются и являются влагостойкими. Мы обязательно продолжим обновлять интерьер подвижного состава, мыть и дезинфицировать все поверхности общественного транспорта”, — отметил председатель правления TLT.

Опрос удовлетворенности таллиннским общественным транспортом был проведен в сотрудничестве с Turu-uuringute AS. Из-за ситуации вокруг распространения коронавируса, опрос проводился в два этапа: в марте и сентябре 2020 года в виде очного интервью. В ходе исследования было опрошено 500 жителей Таллинна. Также исследование показало, что репутация TLT AS высока в глазах пассажиров. Предприятие считают открытым, развивающимся, современным и учитывающим потребности пассажиров.

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