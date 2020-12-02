Исследование: что жители Таллинна думают о городском общественном транспорте

”Для нас, как для перевозчика, важен высокий уровень удовлетворенности нашими услугами — 82% пользователей общественного транспорта довольны услугой TLT. Среди постоянных пользователей довольны 95% опрошенных. Также высокую оценку — 96% — нашим услугам дала молодежь в возрасте 15-19 лет. Недовольны лишь 4% респондентов”, — подчеркнул председатель правления TLT, поблагодарив всех водителей и пассажиров за такие результаты. Он также уточнил, что услугами трамвайного сообщения довольны 87% респондентов, 78% респондентов довольны автобусами, 62% — троллейбусами. По словам Бородича, на степень удовлетворенности разными видами транспорта, скорее всего, влияет как новизна автопарка, так и расписание. ”Учитывая, что столичный трамвайный парк был в значительной степени обновлен, а автобусный парк только начал этот процесс, то некоторая разница в выборе пользователей понятна”, — сказал председатель правления TLT.
Опрос также показал, что 70% пользователей общественного транспорта Таллинна поддерживают электрические автобусы, 67% — развитие новых трамвайных маршрутов и 61% респондентов — новые газовые автобусы.
”У нас также есть хорошие новости для тех, кто предпочитает экологически чистый общественный транспорт. TLT продолжает тестировать электрические автобусы, которые могут появиться на улицах города уже в ближайшие годы. В этом году мы начали процесс по переходу на автобусы, работающие на биогазе — сегодня все 100 автобусов, работающих на возобновляемом топливе, прибыли в Таллинн, заменив самые старые автобусы. Обновление автобусного парка продолжается. Цель TLT — к 2025 году перейти на экологически чистый общественный транспорт, а к 2035 году — на электрический”, — рассказал Бородич.
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