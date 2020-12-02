Исследование: что жители Таллинна думают о городском общественном транспорте

Председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич заверил, что основной вывод исследования заключается в том, что несмотря на напряженную ситуацию, вызванную распространением коронавируса, городское предприятие справилось и смогло предоставить горожанам качественные услуги общественного транспорта. ”Неизменно высокий уровень качества услуг общественного транспорта в Таллинне подтверждается благосклонным отношением горожан к нашим усилиям по дезинфекции и очистке транспорта, обновлению подвижного состава и организации запланированного и удобного для клиентов общественного транспорта. Собранные данные помогут нам составить карту ожиданий граждан и спланировать планы на будущее, чтобы сделать общественный транспорт еще более привлекательным и ориентированным на пользователя”, — сказал Бородич.

По словам Дениса Бородича, согласно результатам исследования, общественным транспортом в Таллинне пользуются 76% жителей. При этом показатель практически равен числу людей, использующих для повседневных поездок автомобиль. ”По сравнению с аналогичным исследованием за 2018 год выросло число людей, которые предпочитают передвигаться пешком. Это касается в основном центра города и прежде всего связано с ситуацией вокруг распространения коронавируса”, — отметил Денис Бородич. Он добавил также, что чаще всего для передвижения горожане используют автобусы. Ежедневно этим видом транспорта пользуются 36% горожан. За ним следуют троллейбусы (10%) и трамваи (9%).

По словам вице-мэра Андрея Новикова, опрос показал, что власти Таллинна движутся в правильном направлении, инвестируя в общественный транспорт, и следует продолжать поддерживать и развивать эту сферу. ”Согласно исследованию 37% автомобилистов готовы пересесть на общественный транспорт, если их повседневный маршрут будет с меньшим числом пересадок. 21% опрошенных отметили, что готовы пересесть с автомобиля на трамвай, если интервал станет меньше, и 20% — если остановка будет располагаться ближе к дому. Другими словами, мы на правильном пути и продолжим работу над тем, чтобы сократить интенсивность автомобильного движения на столичных улицах, сохраняя тем самым окружающую среду”, — заявил Новиков.