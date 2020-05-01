01.05.2020, 18:30

Исследование: 80% жителей Эстонии готовы носить маску в помещениях общественного пользования

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Kaitsemask
KaitsemaskFoto: Ilmar Saabas

Три четверти жителей Эстонии рассмотрели бы возможность использования мобильного приложения для выявления контакта с людьми, инфицированными COVID-19. В то же время, согласно результатам свежего опроса Turu-uuringud, прилежность людей в соблюдении мер по предотвращению распространения вируса стала снижаться.

74% жителей Эстонии были бы готовы взвесить возможность использования мобильного приложения, чтобы выяснить, общались ли они с человеком, инфицированным COVID-19. Не согласны использовать приложение 20%, и 6% затруднились с ответом на этот вопрос.

За последние три недели доля людей, следующих всем инструкциям, снизилась на 10% — с 80 до 70 процентов. Женщины гораздо более прилежны, чем мужчины (всем инструкциям следуют 79% и 60% соответственно), 78-83% населения в возрасте 65 лет и старше следуют инструкциям.

Также за последние недели значительно сократилось количество людей, остающихся дома. Дома остается 51% населения (снижение на 11%), и еще 5% соблюдают карантин. 43% населения выходят из дома так же часто, как и прежде, причем 39% из них избегают людных мест, а 4% — нет.

По словам исполнительного директора Turu-uuringute AS Тыниса Стамберга, это вполне понятно, что с наступлением теплой погоды и в условиях длящегося уже несколько недель чрезвычайного положения люди ждут смягчения ограничений. Положительным моментом является то, что большинство все же прикладывают усилия и продолжают следовать инструкциям, осознавая необходимость соблюдения социальной дистанции для того, чтобы избежать повторной вспышки вируса.

80% жителей готовы носить маску в помещениях общественного пользования, 15% не согласились бы на это и 5% не имеют четкого мнения по этому вопросу. Выше всего готовность носить маску при посещении врача (67%), в торговых центрах и магазинах (64%) и в общественном транспорте (62%). Чаще среднего нежелание носить маску выражали мужчины и люди в возрасте от 25 до 34 лет.

73% жителей были бы готовы носить маску в общественных помещениях в обязательном порядке, если бы это позволило ослабить действующие ограничения. Нежелание чаще всего обосновывали тем, что маску хотели бы носить только в течение короткого времени (48%) и только добровольно (44%). Кроме того, 26% населения считают, что покупка масок обошлась бы для них слишком дорого, а 26% сомневаются в том, что ношение масок эффективно для ограничения распространения вируса и защиты использующего ее человека.

По словам 58% населения, ситуация с коронавирусом вызвала снижение их доходов или доходов семьи, и этот показатель остается стабильным. За время чрезвычайного положения рабочая нагрузка 41% работающих людей не изменилась, у 35% уменьшилась и у 16% увеличилась. Из числа респондентов, указавших, что они безработные, 29% потеряли работу во время чрезвычайного положения.

Еще больше увеличилась доля населения, которая хотела бы смягчения мер, принятых в связи с чрезвычайным положением: смягчение мер поддерживают 32% (рост на 9%), 54% удовлетворены действующими мерами (снижение на 6%) и 12% хотели бы их ужесточения.

В ходе исследования было опрошено 2024 жителя Эстонии в возрасте от 15 лет и старше, опрос проводился по телефону и через Интернет. Заказчиком проведенного в седьмой раз еженедельного опроса является Государственная канцелярия.

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